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Mardi, 17 mars 2026

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Barbara Côté, préposée à l'entretien

Quand rigueur et passion se rencontrent

Le 17 mars 2026 — Modifié à 15 h 50 min le 13 mars 2026
Par Ville d'Alma

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Employée polyvalente depuis huit ans, elle est postée depuis deux ans au Centre sportif Mistouk où elle occupe un rôle aussi discret qu'essentiel. Elle veille au bon roulement de chaque journée, où rien n'est jamais tout à fait pareil. Entretien de la glace, surfaçage, affûtage de patins, accueil du public, collaboration avec les organismes, mise à jour des horaires, propreté et sécurité des installations : son quotidien exige autonomie, débrouillardise et une grande capacité d'adaptation.

Ce qui l'anime profondément, c'est cette diversité de défis qui la pousse à se dépasser. Être responsable de la glace, en particulier, représente une grande fierté.

Dès sa première saison, elle a choisi d'arriver plus tôt pour se pratiquer sur la Zamboni, déterminée à offrir la surface la plus parfaite possible. Cette rigueur lui a permis de développer ses compétences et, surtout, de gagner confiance, car préparer une glace devant un public ou à huis clos, ce n'est pas la même « game » - et elle l'a appris avec engagement et persévérance.

Guidée par le respect et une communication saine, elle croit profondément à l'importance du leadership au féminin. Pour elle, les femmes possèdent une intelligence émotionnelle qui favorise l'inclusion et la cohésion dans les équipes, lorsque l'ouverture est au rendez-vous. Par son parcours, elle souhaite aussi inspirer d'autres femmes à oser entreprendre des métiers non traditionnels et à y prendre pleinement leur place.

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Ville d'Alma

140, rue Saint-Joseph Sud, Alma

418 669-5000

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