Un engagement discret mais essentiel

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En poste depuis 1999, elle incarne un leadership discret, mais essentiel. Entrée comme employée temporaire à une époque où les postes étaient rares, elle a traversé des années marquées par une fusion municipale, des périodes de chômage et peu d'occasions d'embauche, C'est un parcours exigeant, qui a forgé sa persévérance et son sens de l'engagement.

Aujourd'hui, elle joue un rôle clé dans la conciliation bancaire et la gestion des entrées et sorties d'argent de la Ville. C'est un travail de précision qui demande rigueur et constance. « La comptabilité me coule dans les veines », dit-elle, mais ce qui la motive avant tout, c'est le sentiment d'être utile. Aider concrètement et contribuer au bon fonctionnement de sa municipalité donne un sens à son travail.

Honnêteté, transparence et respect guident chacune de ses actions. Perfectionniste assumée, elle a aussi appris l'importance du travail d'équipe. Aujourd'hui, elle évolue dans un environnement stimulant, entourée de personnes avec qui elle se sent pleinement accomplie.

Pour elle, le leadership au féminin signifie prendre sa place et s'affirmer dans ses compétences. Cette vision, elle la porte aussi dans sa vie familiale, en transmettant à ses fils des valeurs d'égalité et de respect. Même si l'impact de son travail est moins visible pour les citoyens, elle sait qu'en assurant une saine gestion des finances municipales, elle contribue chaque jour au bien commun.

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Ville d'Alma

140, rue Saint-Joseph Sud, Alma

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