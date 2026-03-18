Quand l’expertise est au service de tous

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À l'emploi de la Ville d'Alma depuis 25 ans, l'expertise et le savoir-faire de Milène s'est construit au fil des années. Dans la gestion de l'eau potable à Alma, elle s'y connait. C'est un quart de siècle à oeuvrer au coeur d'un service essentiel, souvent invisible, mais fondamental pour la qualité de vie des citoyens.

Ce qui l'anime au quotidien, c'est cette certitude d'être à la bonne place. Être « sur son X », sentir qu'elle apporte une réelle valeur ajoutée à la Ville nourrit sa motivation et son sentiment d'appartenance. Son travail n'est pas qu'une fonction technique : c'est une responsabilité collective portée avec rigueur et fierté avec son équipe, essentiellement composée d'hommes.

Guidée par l'empathie et l'écoute, elle privilégie un leadership avec une approche humaine. La collaboration et une communication ouverte et transparente sont au coeur de ses actions professionnelles. Pour elle, le leadership au féminin s'exprime dans la capacité où chacun peut contribuer à sa manière.

Même si son action se déploie souvent trop loin des projecteurs, elle sait que chaque geste compte. En veillant à cette ressource qu'est l'eau, elle contribue chaque jour au bien-être de la communauté.

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Ville d'Alma

140, rue Saint-Joseph Sud, Alma

418 669-5000