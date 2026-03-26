La programmation d'avril, mai et juin de Ville d'Alma Spectacles

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Pierre Lapointe - Chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé

Jeudi 2 avril à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Les Chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abimé de Pierre Lapointe sur scène, un spectacle qui présentera des chansons anciennes et nouvelles, une belle façon de s’imprégner de l’oeuvre de celui qui est assurément le chanteur le plus surprenant de sa génération.

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Mario Tessier - Champion

Samedi 4 avril à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Avec Champion, Mario met en lumière ce « grand champion » qui sommeille en chacun de nous, celui qui nous pousse à viser plus haut… ou à nous ridiculiser de la plus drôle des façons. Si vous l’aimez à la radio sur Énergie, attendez de le voir sur scène!

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Alicia Moffet - No, I'm Not Crying Tour

Vendredi 17 avril à la Salle Michel-Côté, à 20 h

No, I’m Not Crying n’est pas seulement un album ; il s’agit d’un manifeste audacieux sur la transformation et l’affirmation de soi, sans complexe, qui vient solidifier la place d’Alicia Moffet comme l’une des voix les plus captivantes de la pop actuelle.

Luc Langevin - Là où l'impossible prend vie

Samedi 18 avril à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Le quatrième spectacle de l’illusionniste frappe l’imaginaire. Il explore la dualité entre la tête et le cœur, nous invitant dans un monde fabriqué de toutes pièces pour fuir le réel. Au sommet de son art et en parfaite maîtrise de son talent unique, il exécute avec finesse et précision des numéros de grandes illusions.

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Duo B. Ostiguy-Dubé - Aux deux hémisphères

Dimanche 19 avril à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Aux deux hémisphères présente sur scène les compositions et les oeuvres d'inspirations du premier album du violoncelliste et compositeur Dominique Beauséjour-Ostiguy, en compagnie de son acolyte, le pianiste Jean-Michel Dubé.

La Boîte à Boldock - Dernier Cabaret

Mardi 28 avril à la Boîte à Bleuets, à 20 h

Une soirée mensuelle chapeautée par (on n’pourrait mieux dire) notre Guillaume Boldock national ! Chaque mois, c’est à la Boîte à Bleuets qu’il débarquera avec trois de ses collègues humoristes : Deux premières parties et une tête d’affiche, pour vous donner tout un show.

Silvy Tourigny - En feu

Vendredi 8 mai à la Boîte à Bleuets, à 20 h

L’humoriste Silvi Tourigny s'apprête à brûler les planches avec son premier spectacle solo, En feu ! Ce one-woman-show est une plongée hilarante dans son vécu, mais surtout dans ses envies, celles d’une femme libérée et assumée.

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Mona de Grenoble - De la poudre aux yeux

Vendredi 15 mai à la Salle Michel-Côté, à 20h

"Vous allez sûrement vous reconnaître dans mon personnage que certains décrivent comme étant flamboyant, grivois et solvable depuis Big Brother. Parce que dans le fond, on le sait, les paillettes, les robes pis les grosses perruques, c’est juste de la poudre aux yeux !" - Mona de Grenoble

Supplémentaire

Clement Jacques - Iris

Samedi 30 mai à la Salle Michel-Côté, à 20h

À l’image de ce qui est véhiculé sur l’album, Clement partage sur scène autant de réflexions, révélant ainsi avec sensibilité sa vision des relations humaines et du monde qui l’entoure. À la fois simple et sincère, ce spectacle présente un amalgame harmonieux de nouveau et d’anciens répertoires de l’artiste.

Coco Beliveau - Cocologie

Samedi 6 juin à la Boîte à Bleuets, à 20 h

Joignez-vous à cette charmante acadienne neurodivergente (et totalement brûlée) pour une soirée de paroles envoûtantes. Vite, avant qu'elle ne soit clouée au pilori pour ses calembredaines et sa Cocologie aiguisée

Pour acheter vos billets;

Visitez le site almaspectacles.com

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

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