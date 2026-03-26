MRChronique

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Les décisions de votre MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

Fonds région et ruralité (FRR) - Adoption du cadre d’intervention ;

Résolution concernant les effectifs à la Sûreté du Québec;

Nouveau poste de Directeur des ressources humaines et des regroupements municipaux.

Prochain conseil de la MRC : mardi le 8 avril à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

Pour revoir la dernière séance complète : https://www.youtube.com/watch?v=I7xz69Z1Igs

MRC Lac-Saint-Jean-Est : une programmation engagée pour la Semaine d’actions contre le racisme

Du 20 au 31 mars, la Semaine d’actions contre le racisme prend vie sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à travers une série d’activités variées, accessibles et profondément ancrées dans la réalité locale.

La programmation débute le 20 mars avec une cuisine collective à Alma, un moment de rencontre ouvert à tous où le partage et la découverte passent par l’alimentation. Cette activité conviviale donne le ton à une semaine axée sur l’échange et le rapprochement entre les cultures.

Le 23 mars, une formation en ligne portant sur l’accueil des personnes immigrantes et la communication interculturelle permet d’outiller la population et les intervenants du milieu. Une démarche concrète pour mieux comprendre les réalités vécues et favoriser des interactions respectueuses et inclusives.

Le 25 mars, deux activités viennent enrichir la programmation. D’abord, une formation est proposée par la direction régionale du Saguenay - Lac-St-Jean et de la Côte Nord sur les statuts d’immigration, destinée aux organisations de la région. Puis, une conférence présentée au Collège d’Alma propose un moment de réflexion accessible au grand public, abordant les réalités du racisme et les moyens d’y faire face collectivement.

La même journée, à la bibliothèque d’Alma, une conférence suivie d’une séance de dédicace offre une occasion privilégiée de rencontre et de dialogue autour des enjeux d’inclusion et de diversité.

Le 27 mars marque un moment fort avec le lancement de la capsule vidéo « Fais partie de la solution, sois d’adon ! », portée par les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine. À travers le regard d’une brigade d’enfants et le témoignage inspirant d’Yves Marrion, cette initiative rappelle que chaque geste compte dans la construction d’une communauté accueillante.

Enfin, la semaine se conclut le 29 mars avec un brunch rassembleur de style cabane à sucre, une activité festive qui met de l’avant le plaisir de se retrouver et de célébrer la diversité dans un esprit de convivialité.

À travers cette programmation, la MRC Lac-Saint-Jean-Est réaffirme son engagement envers un milieu de vie inclusif, où le dialogue, la compréhension et l’action collective occupent une place essentielle. Merci à tous nos partenaires, sans qui cette programmation ne serait pas possible !