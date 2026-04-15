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Solution Buro

Cinq succursales pour bien vous servir

Le 15 avril 2026 — Modifié à 16 h 27 min
Par Solution Buro

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Depuis 2020, ­Solution ­Buro s’est taillé une place de choix dans la région. Derrière cette progression, il y a trois entrepreneurs, soit ­Jean-François Cloutier, ­Nicolas ­Savard et Karl Plante, qui ont d’abord fait l’acquisition d’une succursale ­Hamster à ­Chibougamau, avant d’élargir considérablement leur présence le 1er novembre dernier avec l’acquisition des succursales de ­La ­Tuque, ­St-Félicien, ­Roberval et ­Alma.

Avec cinq points de service, l’entreprise s’impose aujourd’hui comme un acteur clé pour les entreprises du ­Saguenay – ­Lac-St-Jean et des alentours. Cette expansion repose sur une vision claire : offrir un service de proximité combiné à une capacité d’approvisionnement et une efficacité logistique comparables aux grands joueurs du marché.

Au cœur de cette performance se trouve le centre de distribution situé à même la succursale d’Alma. Ce point stratégique permet d’assurer une livraison rapide des produits les plus populaires. Soutenu par le volume des cinq succursales, cet investissement permet de maintenir un haut niveau de service.

À cela s’ajoute l’accès au centre de distribution ­Hamster situé à ­Laval, qui regroupe plus de 70 000 produits. Cette double structure permet à ­Solution ­Buro de répondre rapidement à une grande variété de besoins, des plus courants aux plus spécifiques.

Le papier représente le plus important volume de ventes de l’entreprise. Grâce à la force d’achat du réseau ­Hamster, les prix sont particulièrement compétitifs. Solution ­Buro est en mesure de répondre à tous les types de demandes : du simple paquet jusqu’à la palette, voire au camion complet. Leur accès à une large gamme de marques leur permet de s’adapter à tous les contextes d’affaires.

L’entreprise est également partenaire de marques reconnues comme ­Brother, ­HP, ­Lexmark et Canon, offrant ainsi un accès fiable à des imprimantes, cartouches et solutions d’impression.

­Au-delà des fournitures, ­Solution ­Buro propose un service clé en main en ameublement de bureau. Partenaire de fabricants tels qu’Artopex, ­Art ­Design ­International et ­Global, l’entreprise accompagne ses clients à toutes les étapes : prise de mesures sur place, conception de plans 3D, sélection des matériaux, puis installation complète. Cette approche permet de créer des environnements de travail ergonomiques, fonctionnels et personnalisés.

Bien que la clientèle soit majoritairement composée d’entreprises, d’institutions et d’écoles, les particuliers peuvent également bénéficier des services. Il est possible de se déplacer en magasin, mais aussi de commander par téléphone ou en ligne.

D’ailleurs, pour simplifier la gestion des achats en entreprise, ­Solution ­Buro a mis en place un système d’approbation directement sur son site web. Un employé peut effectuer une commande, qui devra ensuite être validée par un gestionnaire avant d’être traitée ; une fonctionnalité particulièrement utile pour le contrôle interne.

Portée par une équipe d’actionnaires jeune, accessible et proche de ses employés, l’entreprise poursuit sa croissance. Elle est d’ailleurs actuellement à la recherche d’un contrôleur pour soutenir son développement.

Choisir ­Solution ­Buro, c’est faire le choix d’un service local, tout en bénéficiant de la puissance d’un réseau. Une alternative concrète aux grands compétiteurs américains, avec une valeur ajoutée bien ancrée dans la région.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.

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