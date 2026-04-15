Une histoire de passion, d’équipe et de confiance

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Depuis ses débuts en 1975, ­Pneus M. Gagné s’est taillé une place enviable dans le domaine du pneu et de la mécanique, ancrée dans sa communauté et reconnue pour son service personnalisé et son ­savoir-faire. Fondée par ­Marcel ­Gagné, l’entreprise a su évoluer avec les besoins de sa clientèle et les transformations du marché automobile, passant de la carrosserie à l’expertise en pneus et en mécanique. Aujourd’hui, sous la bannière ­Point S et membre du groupe ­Unimax, elle offre à la fois des prix compétitifs et un service de qualité.



En 2020, ­Dominic ­Tremblay et ­Pier-Luc ­Côté reprennent les rênes de l’entreprise. Pour Dominic ­Tremblay, l’histoire est personnelle : c’est ici qu’il décroche son premier emploi après sa sortie de l’école de mécanique, alors que le garage était concessionnaire ­Volkswagen. En passant par différents postes et en accumulant des expériences dans d’autres garages, il développe ses compétences et une vision claire de l’entreprise qu’il souhaite bâtir. Ces expériences lui donnent le goût et la confiance nécessaires pour se lancer en affaires.

Aujourd’hui, ­Pneus M. Gagné ne se distingue pas seulement par ses produits ou ses prix, mais par sa philosophie humaine. « ­Le client qui entre ici, c’est un invité dans notre maison » explique ­Dominic ­Tremblay. Chaque interaction reflète cette vision : un service personnalisé, où le client se sent reconnu et écouté, loin d’être un simple numéro.

Cette approche repose avant tout sur les employés. Les propriétaires misent beaucoup sur l’amélioration du milieu de vie au travail, convaincus qu’une équipe bien soutenue est la clé d’un service de qualité. L’expérience peut s’apprendre, mais l’attitude demeure au cœur des priorités. C’est sur cette base qu’a été bâtie une équipe engagée, stable et fière de son travail.

Pour faire face au défi du manque de ­main-d’œuvre, ­Pneus M. Gagné s’est tournée vers le recrutement international, garantissant le maintien des standards tout en consolidant son équipe. La croissance se fait ainsi de manière réfléchie : consolider, améliorer et optimiser avant de se projeter trop loin.

En parallèle, l’entreprise diversifie son offre de services. En plus du pneu et de la mécanique, Pneus M. Gagné propose la location d’une dizaine de remorques et développe la ­mini-mécanique pour ­VTT, répondant ainsi aux besoins variés de sa clientèle. Elle offre également les meilleurs prix pour les pneus par son affiliation avec ­Unimax. Pas d’intermédiaires, directement chez le grossiste !

Après près de 50 ans d’existence, ­Pneus M. Gagné continue de s’adapter et d’évoluer, avec une vision claire : bâtir une entreprise solide, humaine et ancrée dans sa communauté. La formation continue, l’intégration des nouvelles technologies et l’attention portée à l’équipe et aux clients restent au cœur de cette réussite.

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