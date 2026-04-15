SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 15 avril 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 51 s

Pneus M. Gagné

Une histoire de passion, d’équipe et de confiance

Le 15 avril 2026 — Modifié à 16 h 36 min
Par Pneus M. Gagné

Contenu commandité 

Depuis ses débuts en 1975, ­Pneus M. Gagné s’est taillé une place enviable dans le domaine du pneu et de la mécanique, ancrée dans sa communauté et reconnue pour son service personnalisé et son ­savoir-faire. Fondée par ­Marcel ­Gagné, l’entreprise a su évoluer avec les besoins de sa clientèle et les transformations du marché automobile, passant de la carrosserie à l’expertise en pneus et en mécanique. Aujourd’hui, sous la bannière ­Point S et membre du groupe ­Unimax, elle offre à la fois des prix compétitifs et un service de qualité.
 

En 2020, ­Dominic ­Tremblay et ­Pier-Luc ­Côté reprennent les rênes de l’entreprise. Pour Dominic ­Tremblay, l’histoire est personnelle : c’est ici qu’il décroche son premier emploi après sa sortie de l’école de mécanique, alors que le garage était concessionnaire ­Volkswagen. En passant par différents postes et en accumulant des expériences dans d’autres garages, il développe ses compétences et une vision claire de l’entreprise qu’il souhaite bâtir. Ces expériences lui donnent le goût et la confiance nécessaires pour se lancer en affaires.

Aujourd’hui, ­Pneus M. Gagné ne se distingue pas seulement par ses produits ou ses prix, mais par sa philosophie humaine. « ­Le client qui entre ici, c’est un invité dans notre maison » explique ­Dominic ­Tremblay. Chaque interaction reflète cette vision : un service personnalisé, où le client se sent reconnu et écouté, loin d’être un simple numéro.

Cette approche repose avant tout sur les employés. Les propriétaires misent beaucoup sur l’amélioration du milieu de vie au travail, convaincus qu’une équipe bien soutenue est la clé d’un service de qualité. L’expérience peut s’apprendre, mais l’attitude demeure au cœur des priorités. C’est sur cette base qu’a été bâtie une équipe engagée, stable et fière de son travail.

Pour faire face au défi du manque de ­main-d’œuvre, ­Pneus M. Gagné s’est tournée vers le recrutement international, garantissant le maintien des standards tout en consolidant son équipe. La croissance se fait ainsi de manière réfléchie : consolider, améliorer et optimiser avant de se projeter trop loin.

En parallèle, l’entreprise diversifie son offre de services. En plus du pneu et de la mécanique, Pneus M. Gagné propose la location d’une dizaine de remorques et développe la ­mini-mécanique pour ­VTT, répondant ainsi aux besoins variés de sa clientèle. Elle offre également les meilleurs prix pour les pneus par son affiliation avec ­Unimax. Pas d’intermédiaires, directement chez le grossiste !

Après près de 50 ans d’existence, ­Pneus M. Gagné continue de s’adapter et d’évoluer, avec une vision claire : bâtir une entreprise solide, humaine et ancrée dans sa communauté. La formation continue, l’intégration des nouvelles technologies et l’attention portée à l’équipe et aux clients restent au cœur de cette réussite.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Cinq succursales pour bien vous servir
Publié à 17h00

Cinq succursales pour bien vous servir

Contenu commandité  Depuis 2020, ­Solution ­Buro s’est taillé une place de choix dans la région. Derrière cette progression, il y a trois entrepreneurs, soit ­Jean-François Cloutier, ­Nicolas ­Savard et Karl Plante, qui ont d’abord fait l’acquisition d’une succursale ­Hamster à ­Chibougamau, avant d’élargir considérablement leur présence le 1er ...

LIRE LA SUITE

CKAJ 92,5 soutient l’économie sociale
Publié hier à 19h00

CKAJ 92,5 soutient l’économie sociale

Contenu commandité  La place de plus en plus prépondérante que la ­Radio communautaire du Saguenay-Lac-­Saint-Jean, le 92,5 ­FM ­CKAJ occupe sur l’ensemble du territoire, trouve son explication dans un long cheminement. Un parcours, parfois chaotique, qui prend naissance avec son « ancêtre » CHOC ­FM, ­Puis, après la fermeture de ­CHOC dans les ...

LIRE LA SUITE

50 ans de passion, de savoir-faire et de confiance
Publié hier à 18h07

50 ans de passion, de savoir-faire et de confiance

Contenu commandité  Depuis maintenant 50 ans, la bijouterie L’­Or-Loge fait briller les moments importants de la vie des gens du ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean. Fondée en 1976 par ­Réjean ­Gagné et Ginette Duchesne, l’entreprise familiale s’est forgé une solide réputation grâce à son expertise, la qualité de ses produits et son service à la clientèle ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES