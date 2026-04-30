La culture gratuite bien vivante à Saguenay et ses alentours

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la culture gratuite est loin d’être rare au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Entre la ville de Saguenay et les municipalités de la MRC du Fjord, l’offre est vaste, accessible… et souvent insoupçonnée.

« L’offre est vraiment très diversifiée », explique Aube St-Amand, conseillère en développement culturel à la MRC du Fjord. Autour de Saguenay, 13 municipalités développent chacune leur identité culturelle, avec une programmation qui va des festivals aux activités de proximité. En été, les quais s’animent, les spectacles extérieurs se multiplient et il n’est pas rare de tomber sur une activité gratuite au détour d’une balade.

Les bibliothèques jouent d’ailleurs un rôle central dans cette accessibilité. Bien loin de se limiter aux livres, elles sont devenues de véritables lieux culturels : ateliers créatifs, conférences, clubs de lecture, activités jeunesse ou encore projections y sont proposés régulièrement. « Il y a une volonté d’en faire un lieu premier de culture dans chaque municipalité», souligne- t-elle. Et cette réalité se reflète aussi du côté de Saguenay, où les bibliothèques municipales offrent une programmation gratuite variée tout au long de l’année.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. À Saguenay même, l’art se vit aussi à ciel ouvert grâce à un important parcours d’oeuvres publiques réparties entre Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Sculptures, installations et oeuvres intégrées à l’environnement urbain permettent de découvrir la création contemporaine… simplement en se promenant.

Les amateurs d’arts visuels peuvent également pousser la porte de lieux comme le Centre national d’exposition ou le Centre Bang, qui présentent régulièrement des expositions gratuites, en plus de croiser des projets artistiques dans certaines galeries commerciales.

Sur le terrain, les occasions concrètes ne manquent pas. Que ce soit une initiation à la bande dessinée à Saint-Félix-d’Otis, des spectacles sur les quais de Sainte-Rose-du-Nord, le Festival de la Bernache à Saint-Fulgence ou encore des animations gourmandes à L’Anse- Saint-Jean, plusieurs activités sont offertes gratuitement ou à contribution volontaire.

Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, certaines initiatives comme la billetterie solidaire du théâtre La Rubrique permettent même d’assister à des spectacles sans frais, selon les disponibilités.

Au final, la clé reste souvent la curiosité. « Prendre la route, aller voir ce qui se passe dans les municipalités, cogner aux portes des bureaux touristiques… les activités viennent à vous », résume Aube St-Amand.

Pour planifier vos sorties, pensez à consulter les sites web et les pages Facebook des bibliothèques, des municipalités et de la Ville de Saguenay, où les programmations sont régulièrement mises à jour.

Parce qu’ici, sortir ne veut pas nécessairement dire dépenser… mais bien découvrir.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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