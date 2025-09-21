Un deuxième décès confirmé dans l'incendie de l'immeuble de six logements à Alma

L’incendie qui a ravagé un immeuble de six logements dans la nuit de vendredi à samedi, à l’angle des rues Scott et Gagnon au centre-ville d’Alma, a finalement fait deux victimes.

Après avoir maîtrisé les flammes samedi, les pompiers ont d’abord confirmé un décès. Cependant, une personne manquait toujours à l’appel. Son corps a été retrouvé en soirée samedi dans les débris de la résidence.

L’identité des victimes n’a pas encore été dévoilée. Pour l’instant, la cause exacte du sinistre demeure inconnue, mais tout indique qu’une thèse criminelle est peu probable.