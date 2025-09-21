SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 21 septembre 2025

Faits divers

Un deuxième décès confirmé dans l'incendie de l'immeuble de six logements à Alma

Janick Émond
Le 21 septembre 2025 — Modifié à 09 h 19 min le 21 septembre 2025
Par Janick Émond - Journaliste

L’incendie qui a ravagé un immeuble de six logements dans la nuit de vendredi à samedi, à l’angle des rues Scott et Gagnon au centre-ville d’Alma, a finalement fait deux victimes.

Après avoir maîtrisé les flammes samedi, les pompiers ont d’abord confirmé un décès. Cependant, une personne manquait toujours à l’appel. Son corps a été retrouvé en soirée samedi dans les débris de la résidence.

L’identité des victimes n’a pas encore été dévoilée. Pour l’instant, la cause exacte du sinistre demeure inconnue, mais tout indique qu’une thèse criminelle est peu probable.

 

