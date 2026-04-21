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Mardi, 21 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 44s

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Des travaux de sécurisation sur la route 169 perturberont la circulation

Émile Boudreau
Le 21 avril 2026 — Modifié à 10 h 51 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La dernière phase des travaux de sécurisation menés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sur la route 169, à l’intersection du 2e Rang Ouest et de l’avenue Villeneuve, débutera dans la semaine du 27 avril. Le chantier s’échelonnera jusqu’à l’automne.

Durant cette période, la circulation dans ce secteur sera gérée en tout temps par des feux de circulation. La limite de vitesse sera également abaissée à 50 km/h afin d’assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. Le MTMD précise que les accès aux commerces et aux résidences du secteur seront maintenus tout au long des travaux.

Les approches vers la route 169 par l’avenue Villeneuve et le 2e Rang Ouest seront successivement fermées pendant quelques semaines, selon l’avancement du chantier. Des chemins de détour seront alors aménagés par le réseau municipal pour contourner les fermetures.

Des ralentissements sont à prévoir dans le secteur. Le Ministère recommande aux automobilistes appelés à circuler dans la zone de prévoir davantage de temps pour leurs déplacements et de demeurer attentifs à la signalisation en place.

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