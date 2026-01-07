Trium Médias recrute - coordonnateur-trice à la production marketing

Tu es du genre à avoir toujours un coup d’avance, à adorer quand tout roule rondement et à trouver du plaisir dans le fait de faire avancer les choses?



Tu adores le service client et rêve d’un rôle où tu peux être au coeur de l’action, soutenir une équipe créative et t’impliquer dans des projets concrets?

Alors ce poste est pour toi!



Ton rôle au quotidien:



Sous la responsabilité du directeur stratégie clients et croissance, le coordonnateur -trice :

Appuie l’équipe des ventes dans les opérations quotidiennes.

Réalise le démarrage des publicités et des projets spéciaux

Coordonne la gestion des épreuves

Gère les campagnes sur les réseaux sociaux et la diffusion web

Produit certains rapports et assure le suivi auprès des clients

Offre un soutien administratif (abonnements, fournitures, rapports etc.)

Profil recherché :

Formation ou expérience pertinente (bureautique, communication, marketing)

Minimum deux ans d’expérience dans un poste avec service-client

Excellente maîtrise du français et de la suite Office

Intérêt pour le marketing et bonne connaissance des médias sociaux

Organisation et autonomie

Tu te reconnais dans ce poste?

Fais-nous parvenir ton CV à stephanie.gagnon@trium.media

Objet : Candidature – Coordonnateur/coordonnatrice à la production marketing