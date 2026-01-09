Trium Médias recrute | Conseiller en stratégie marketing

Envie de vendre PLUS que de la pub ?

Chez Trium Médias, on ne fait pas les choses à moitié.

Nous sommes en pleine diversification de notre façon de réaliser notre mission d’information régionale. Nous prenons ainsi un virage assumé vers une agence marketing 360, appuyée par une équipe multidisciplinaire solide à l’interne (stratégie, création, numérique, contenu, performance).

Résultat :

Des opportunités grandissantes, des mandats plus stratégiques, et un terrain de jeu idéal pour les talents en vente qui veulent évoluer.

Ton rôle

Développer et entretenir des relations d’affaires durables

Comprendre les enjeux des clients et proposer des solutions marketing complètes adaptées

Travailler en collaboration avec une équipe interne multidisciplinaire

Contribuer activement à la croissance de Trium Médias

Atteindre (et dépasser 😉) tes objectifs grâce à un modèle de bonification motivant

Pourquoi Trium Médias ?

Salaire de base : 60 000 $ et plus

Bonification à la performance

REER collectif

Compte “bonheur”

Horaire flexible et adapté à ta réalité

Formation majoritairement à l’interne

Véritable tremplin pour développer ou exploiter tes compétences en marketing

Possibilités d’avancement réelles dans une entreprise en croissance

dans une entreprise en croissance Équipe humaine, engagée et collaborative

Profil recherché

À l’aise en vente, en développement des affaires ou en relation client

Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l’écoute

Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie

Envie de grandir avec une entreprise en pleine évolution

Que tu veuilles te spécialiser en marketing ou propulser tes compétences actuelles, Trium Médias peut être ton prochain grand move.

Intéressé(e) ?

Fais-nous signe à l'adresse nadine.martel@trium.media et viens bâtir la suite avec nous.