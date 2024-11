Un nouveau directeur général pour répondre aux défis de développement  

Avec un nouveau directeur général d’expérience en place, et avec plusieurs projets de développement, on peut dire que le club de soccer Boréal d’Alma se porte très bien. En poste depuis le 9 septembre dernier, le nouveau DG Maxime Pépin-Larocque aura pour mission de s’intégrer dans la structure déjà en place du club, en plus d’apporter son grain de sel pour amener l’organisation plus loin.

« Les choses fonctionnaient déjà bien avant que j’arrive, donc j’embarque dans le bateau. Je n’arrive pas ici pour tout défaire. Je me donne un an pour m’adapter à la façon de faire du club et ajouter au fur et à mesure ma couleur », commente Maxime Pépin-Larocque.

L’enjeu principal sur lequel le nouveau DG du club Boréal se penchera est l’embauche d’un directeur technique à temps plein.

« Dans un club de 800 joueurs comme le Boréal, qui roule à l’année avec des saisons d’été et d’hiver, c’est important d’avoir quelqu’un à ce poste. Un directeur technique, c’est une personne qui touche à tout ce qui a à voir avec le terrain. C’est lui qui engage les entraineurs, qui s’occupe de les former, il monte les plans directifs des entrainements, il gère les superviseurs de plateau et plus encore. Il est là pour s’assurer du bon déroulement des entrainements et des matchs, et du développement des joueurs. »

Mais pour embaucher une telle ressource, le club doit s’assurer d’avoir assez de travail, notamment en saison hivernale. C’est là qu’entre en jeu le développement d’une concentration scolaire en soccer.

Concentration soccer

Depuis un peu plus d’un an, en collaboration avec l’Association régionale de soccer (ARS), le Boréal travaille afin d’implanter une concentration soccer dans l’une des deux écoles secondaires d’Alma.

Avec le programme sport-études qui fonctionne déjà à pleine capacité, l’option d’une concentration soccer permettrait à plus de jeunes de pratiquer leur sport favori tout au long de l’année.

Maxime Pépin-Larocque indique que c’est possiblement une trentaine de jeunes de plus qui pourraient jouer au soccer de manière sérieuse et encadrée en plein hiver.

« Et pour embaucher un directeur technique, ça nous prend un programme dans lequel il pourra s’impliquer l’hiver, comme pour une concentration soccer. Pour l’instant, je dirais que le projet de mise en place d’une concentration en est encore à ses débuts. Il y a des discussions entre nous, l’ARS et le Pavillon Wilbrod-Dufour. Dans le meilleur des mondes, le programme serait lancé à la rentrée scolaire 2025. »

Saison d’hiver

Par ailleurs, le DG indique que la saison d’hiver qui a commencé dans les dernières semaines se déroule à merveille.

Près de 250 joueurs sont inscrits, ce qui représente environ 35 % de la clientèle estivale.

Le club sondera le terrain après Noël afin de mesurer l’intérêt de lancer une ligue de soccer senior pour la deuxième moitié de la saison.