Une nouvelle saison prometteuse pour le Collège d’Alma 

Après une année de relance en 2024, l’équipe de soccer féminine du Collège d’Alma entame sa nouvelle saison avec confiance et ambition. L’entraîneur-chef, Olivier Chartier, se réjouit de voir la culture d’équipe s’installer rapidement.

« L’an dernier, on repartait le programme de zéro après une pause. La saison avait été difficile au départ, mais on avait trouvé notre rythme et on s’était battu jusqu’au dernier match pour une place en séries. C’était très encourageant », mentionne-t-il.

Cette année, l’équipe mise sur la stabilité et la continuité. Sur les 15 joueuses qui composent l’alignement, neuf sont de retour, ce qui contribue à consolider la chimie et à faciliter l’intégration des six nouvelles recrues.

« Les filles se connaissent mieux, comprennent davantage le système de jeu et savent où se trouver sur le terrain. »

Le recrutement s’est avéré encourageant. Une vingtaine de joueuses se sont présentées au camp de sélection. Hormis une athlète originaire de France, toutes proviennent de la région d’Alma et des environs.

« C’est un signe que la relance va bien, mais on souhaite éventuellement élargir notre bassin de recrutement, même à l’extérieur du pays. »

Une équipe résiliente

Avec une profondeur accrue et une meilleure expérience collective, Olivier Chartier décrit son équipe comme technique, résiliente et portée sur la possession du ballon.

« On a déjà démontré notre capacité à revenir de l’arrière. Il ne faut jamais nous prendre pour battues. »

Trois matchs ont déjà été disputés cette saison. Une défaite en ouverture sur la route, un match nul et une victoire lors du premier match local. La saison régulière comptera huit rencontres avant les séries éliminatoires.

Sans se fixer d’objectifs de classement, l’entraîneur insiste sur l’importance de livrer une opposition de qualité à chaque partie.

« Je veux que l’équipe soit présente du début à la fin, qu’on rivalise avec nos adversaires peu importe leur niveau. »

L’équipe prendra ensuite une pause en novembre et décembre, avant de reprendre l’entraînement en janvier. Le programme pourrait également accueillir un tournoi à Alma cet hiver, un projet en cours d’évaluation.