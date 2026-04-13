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Lundi, 13 avril 2026

Sports

Temps de lecture : 43s

Coupe Chevrolet

Deux équipes régionales se distinguent

Le 13 avril 2026 — Modifié à 07 h 47 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Dimanche, le 12 avril, c’était jour de finale de la coupe Chevrolet pour tout le volet du hockey féminin québécois et la région a fait belle figure avec deux championnats.

Dans la catégorie M12 AA, les Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été couronnées championnes de leur division grâce à une victoire de 4 à 3 en prolongation contre la formation du Husky. Alors qu’elles tiraient de l’arrière par deux buts en milieu de rencontre, Ema Langevin et Delphine Painchaud ont marqué tour à tour pour forcer la période de surtemps. C’est finalement Thalie-Ann Fournier, avec son deuxième du match, qui joué les héroïnes pour les Rebelles.

Finalement au niveau M18 A, le but d’Alexia Bélanger en fin de troisième période a permis aux Rebelles de signer une victoire de 1 à 0 sur le Phoenix de Sherbrooke. Sophia Pearson a mérité le jeu blanc dans la victoire. Avec ce gain, les Rebelles défendent leur titre acquis l'an dernier.

Ce sera au tour du volet masculin de disputer les grandes finales la semaine prochaine.

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