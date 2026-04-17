Le Baseball mineur d’Alma en pleine croissance à l’aube de la saison 2026 

Le Baseball mineur d’Alma (BMA) amorce tranquillement sa saison en ce début avril, alors que l’organisation est déjà plongée dans une période clé de son calendrier. Les inscriptions sont en cours jusqu’au 21 avril, mais plusieurs activités ont déjà été mises en branle.

« Nous sommes actuellement en période d’inscriptions jusqu’au 21 avril. Mais on a déjà commencé des camps, et on va arriver avec les évaluations pour la formation des équipes à la fin avril », explique le président du BMA, Daniel Fortin.

Si les jeunes joueurs ont déjà repris les activités en gymnase, la saison régulière approche à grands pas. Les premiers matchs sont attendus à la fin du mois de mai.

Une popularité qui ne faiblit pas

Cette année encore, les inscriptions sont en hausse, particulièrement chez les plus jeunes.

« Encore comme depuis près de 10 ans, on est en progression, on a encore beaucoup de nouveaux joueurs qui s’inscrivent. Là où nous avons un record, c’est chez les 4-7 ans, on a au-dessus de 50 inscriptions. C’est plus qu’une dizaine de plus que l’an dernier, et on est heureux, c’est par là que se construit l’avenir du baseball. »

Cette augmentation rapide du nombre de jeunes joueurs amène toutefois son lot de défis, notamment en matière d’infrastructures et de ressources humaines.

Une fusion pour répondre à la demande

Pour pallier le manque de terrains et de personnel, le BMA a choisi de s’allier avec la municipalité de Saint-Bruno pour la saison estivale.

« On manque d’installation pour ces jeunes. On manque de personnel et de terrain pour eux, donc on fait une fusion cet été avec Saint-Bruno. On allie nos forces, ce qui permettra à encore plus de jeunes de s’inscrire et de jouer cet été. »

Cette entente permettra aux jeunes de s’entraîner et de jouer autant à Alma qu’à Saint-Bruno. L’organisation prévoit également soutenir son partenaire en y envoyant des entraîneurs.

Une vision régionale du développement

Au-delà de cette collaboration ponctuelle, le BMA souhaite multiplier les partenariats avec d’autres municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est afin de soutenir la croissance du baseball dans la région.

« Le baseball est en progression partout dans la région, dans toutes les villes et villages, donc on se doit de s’allier et de travailler ensemble pour continuer de faire grandir le sport et permettre au plus de jeunes possibles d’avoir accès à ce sport. »

Des démarches sont déjà en cours avec certaines localités. Le BMA accompagne notamment Lac-à-la-Croix dans la relance de ses activités de baseball en partageant son expertise.

Une journée familiale pour financer les activités

Le BMA tiendra également une activité de financement le 13 juin sous la forme d’une journée familiale. L’événement proposera diverses activités dans un esprit rassembleur.

« On veut une journée où est-ce que tout le monde pourra s’amuser, avoir du plaisir, c’est la mission première que nous avons à Alma », mentionne Daniel Fortin.