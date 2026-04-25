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Après une saison remarquable

Une défaite amère en demi-finale pour les Jeannois

Janick Émond
Le 25 avril 2026 — Modifié à 00 h 34 min
Par Janick Émond - Journaliste

Après avoir dominé la saison régulière en Division 1 (D1), les Jeannois du Collège d’Alma ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finale des séries éliminatoires, un dénouement en deçà des attentes de l’organisation.

« Quand on regarde la saison régulière, on n’a rien à dire, on a eu une belle progression et on est arrivé là où on le souhaitait », souligne l’entraîneur-chef Pascal Hudon.

« En séries, on espérait aller le plus loin possible, se rendre en finale au moins. La demi-finale n’était pas l’objectif qu’on visait. »

Habitué des présences dans le carré d’as, les Jeannois s’y étant rendu pour une quatrième en cinq ans cette année, le programme visait cette fois-ci les grands honneurs.

« On s’y est rendu quatre fois en cinq ans en demi-finale, là on souhaitait remporter la finale. C’est décevant, mais à tête reposée, on peut dire qu’on a eu une belle saison dans l’ensemble. »

Selon Hudon, l’issue de la série s’est jouée à peu de choses, dans un contexte où la parité est bien installée dans le circuit.

« La ligne est mince pour se qualifier pour faire la finale des séries. Les autres équipes dans la ligue sont toutes très bonnes aussi. On ne s’est pas fait déclasser non plus en demi-finale, les trois matchs que nous avons perdus, on avait plus de 40 lancés au but. Un gardien à lui seul peut changer l’allure d’une série. »

De bonnes choses à retenir

Malgré l’élimination, l’entraîneur retient plusieurs éléments positifs, notamment la constance affichée par son groupe tout au long de la saison.

« Ce qui me rend fier, c’est qu’on n’a pas vraiment eu de performance ou de séquence difficile. Et on a eu seulement trois défaites en temps réglementaire, c’est une belle fierté. »

Le parcours éliminatoire a aussi été marqué par l’intensité et l’émotion, des aspects qui viennent renforcer l’expérience du groupe.

« On a eu de belles séries remplies d’émotions, on peut être fier de ce qu’on a accompli, même s’il nous manque peut-être juste la petite gommette de victoire en séries. »

Un programme qui se démarque

Au-delà des résultats, Pascal Hudon insiste sur la solidité du programme des Jeannois, qui continue de s’imposer comme une référence.

« Comme programme, d’avoir accompli ça, on peut en être fier. Ça prouve la qualité du programme et que notre vision de mettre le focus sur le recrutement de bons individus avant tout est la bonne. »

Cette réputation attire d’ailleurs de nombreux espoirs à travers la province.

« On a 125 jeunes inscrits pour le camp que nous avons en mai, mais on ne peut en garder qu’une soixantaine. Ça prouve que les jeunes de partout au Québec veulent venir jouer pour nous. »

Bâtir sur l’expérience

En vue de la prochaine saison, l’organisation entrevoit l’avenir avec optimisme.

« On a un très bon noyau qui sera de retour, on a peu de départs. On peut donc bâtir sur notre saison et ce dernier parcours en séries pour rebondir l’an prochain. »

Les vétérans qui quitteront laisseront leur place à un nouveau groupe prêt à prendre la relève.

« On a des bons gars qui vont pouvoir prendre les rênes et assumer de plus gros rôles de leadership. »

Le processus de sélection s’amorcera avec un premier camp au début mai.

« Ça va donner une bonne idée du genre de club que j’aurai en main, mais c’est à la fin de l’été qu’on va former l’équipe finale. »

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