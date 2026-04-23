L’Office de la protection du consommateur met les voyageurs en garde

La récente flambée des prix du pétrole entraîne des répercussions bien concrètes pour les Québécois qui se magasine un voyage. Selon l’Office de la protection du consommateur (OPC), la hausse du coût du carburant offre une opportunité alléchante pour certains sites de réservation aux pratiques commerciales déloyales.

L’OPC met donc en garde les consommateurs contre ces plateformes qui affichent des tarifs étonnamment bas, souvent trop beaux pour être vrais. Ceux-ci sont généralement gérés par des entreprises agissant comme intermédiaires et qui ne dispose pas d’un permis d’agent de voyages du Québec.

L’office observe d’ailleurs une recrudescence de plaintes. Plusieurs voyageurs affirment avoir payé leurs billets sans problème, pour ensuite être avisés, à quelques jours seulement de leur départ, que leur réservation ne pourra pas être honorée. Le commerçant leur propose alors d’autres billets, mais à un prix beaucoup plus élevé, exigeant souvent une dépense de plusieurs centaines de dollars.

Lorsque les consommateurs refusent cette nouvelle offre, ils se font répondre que leur premier achat n’est pas remboursable ou qu’une importante pénalité d’annulation s’appliquera. Des pratiques contraires à la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

L’OPC indique qu’en vertu de cette loi, une réservation qui n’est pas honorée doit être remboursée intégralement, et il est interdit d’exiger un prix plus élevé que celui annoncé initialement. Une entreprise qui ne respecte pas ses engagements s’expose ainsi à des recours civils et pourrait être tenue de verser des dommages aux consommateurs lésés.

Des mesures de de protection

Si un billet d’avion a été acheté en ligne et que le commerçant refuse de rendre l’argent, l’OPC recommande aux voyageurs de demander une rétrofacturation auprès de sa compagnie de carte de crédit et à porter plainte directement à l’Office, qui pourra les informer sur les démarches à effectuer et les délais à respecter.

Enfin, l’OPC souligne l’importance de faire affaire avec un agent de voyages titulaire d’un permis du Québec. Tous les services touristiques achetés auprès de ces agents sont automatiquement et gratuitement protégés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Ce fonds peut rembourser ou indemniser les voyageurs en cas de situations imprévues sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle.