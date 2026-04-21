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Mardi, 21 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 47s

Ouverture des inscriptions pour la Bourse Objectif Scène 2026

Émile Boudreau
Le 21 avril 2026 — Modifié à 07 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le regroupement des diffuseurs en arts de la scène du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Objectif Scène, annonce l’ouverture officielle des inscriptions pour l’édition 2026 de la Bourse Objectif Scène. Les artistes intéressés ont jusqu’au 11 mai pour déposer leur candidature à cet événement qui met en lumière la vitalité et la diversité des arts de la scène dans la région.

La Bourse Objectif Scène s’adresse aux artistes émergents du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans diverses disciplines, notamment le théâtre, la danse, l’humour, la chanson, ainsi que les autres formes d’arts de la scène. Les règlements ainsi que le formulaire d’inscription sont accessibles sur le site Web du regroupement.

Cette année, près de 40 000 $ en prix seront attribués sous différentes formes de soutien au développement de carrière comme des prestations rémunérées, des captations vidéo professionnelles, des services de relations de presse, des formations spécialisées et de l’accompagnement professionnel.

Pour cette nouvelle édition, Objectif Scène pourra compter sur l’appui de l’humoriste Simon Delisle, originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui agira à titre de porte-parole. Le gala de la Bourse Objectif Scène aura lieu le 3 juin 2026 à 19 h 30, à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière.

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