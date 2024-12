Samuel Gingras possède maintenant des parts

D’abord à la console, ensuite derrière le bar, et depuis quelques années dans les bureaux comme gérant, Samuel Gingras devient maintenant copropriétaire du Café du Clocher en rachetant les parts de Louis-Maurice Villeneuve.

L’annonce a été faite ce mercredi. Bien que pour plusieurs, il soit le visage de l’établissement depuis déjà longtemps, Samuel Gingras ne possédait toujours pas de parts de l’entreprise. Mais alors que Louis-Maurice Villeneuve, jusque-là copropriétaire avec son fils Pierre-Yves Villeneuve, se dirige tranquillement vers la retraite, ce dernier a saisi l’opportunité de lui racheter les siennes.

La transaction a été effectuée en mai dernier, faisant de Pierre-Yves Villeneuve et de Samuel Gingras les deux actionnaires du bar et de la salle à manger. Samuel Gingras est l’emploi du Café du Clocher depuis 2009.

Pour sa part, Louis-Maurice Villeneuve pourra quitter la tête tranquille. Il sait son entreprise entre de bonnes mains.

« À 72 ans, c’est le temps que je pense un peu plus à moi. Et malgré tout, avec l’âge que j’ai, j’avais un peu l’impression de ralentir mes deux acolytes dans leurs projets! Je suis donc très content de leur transférer mes affaires et de les laisser libres de leurs actes! »

Le départ de Louis-Maurice Villeneuve se fera progressivement. Samuel Gingras affirme que c’est de lui « qu’il a tout appris » en matière de comptabilité et de gestion.

Louis-Maurice Villeneuve avait rejoint son fils Pierre-Yves dans l’entreprise en 2003.