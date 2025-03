Une tradition toujours aussi appréciée, mais de moins en moins rentable

Cela ne fait aucun doute: les Almatois sont très attachés au traditionnel tirage de la Maison Festivalma. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce tirage a une raison d’être, à savoir de financer les spectacles présentés dans le cadre de Festirame, ce qui est chaque année plus difficile à faire.

« L’explosion des coûts de construction réduit la marge de profit de la vente des billets. Et en même temps, c’est important pour nous de ne pas trop augmenter le prix des billets pour qu’ils restent abordables pour le plus de gens possible », résume la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais.

Contrairement à ce qui est parfois véhiculé, ajoute-t-elle, « la Maison n’est pas entièrement commanditée. On a d’excellents partenaires, mais ça couvre juste une petite partie. »

La 41e Maison Festivalma, située au 1670 Odile-Ménard, a coûté 580 000 $, un record.

Une tradition à sauver

Ce n’est pour autant qu’il faut se préparer à dire adieu au fameux tirage. Janie Maltais assure que le conseil d’administration de même que la direction de Festivalma feront tout ce qui est en leur pouvoir afin d’en assurer la pérennité. C’est qu’au-delà d’une simple collecte de fonds, le tirage Maison Festivalma est une tradition.

« Tu as Noël, le tirage de la Maison, puis Pâques! Il y a des gens qui participent au tirage depuis ses tout débuts il y a 41 ans! C’est incroyable de voir l’engouement que la Maison génère chaque année. Elle fait tellement partie du paysage [la Maison Festivalma], les gens l’attendent tellement. Juste pour les visites, c’est la folie. Encore cette année, ça faisait la file une heure avant l’ouverture! »

Janie Maltais soutient que le post mortem de la 41e édition sera fait avec une rigueur particulière.

« C’est le moment d’avoir une bonne réflexion sur l’avenir de la Maison. Tous les facteurs, comme l’emplacement de la Maison, les modalités du tirage, les commentaires des gens, seront analysés. On le fait chaque année d’ailleurs. »

Cette année, différentes raisons ont forcé Festivalma à repousser en mars la date du tirage qui a normalement lieu au début de janvier. Un changement qui a quelque peu nui à la vente de billets, estiment les organisateurs, si bien que le tirage devrait revenir à sa date habituelle dès l’an prochain.

Sur les 5 800 billets mis en vente, 4 861 ont trouvé preneur cette année, ce qui est deçà de la moyenne des éditions précédentes.