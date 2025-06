Une nouvelle plate-forme de commerce en ligne dirigée par un Félicinois

Un Félicinois sera à la tête d’une nouvelle plateforme de commerce en ligne, magasinerauquébec.com, qui sera lancée le 23 juin. L’homme d’affaires bien connu Michel Simard a été nommé président du conseil d’administration et le siège social de l’entreprise sera situé à Saint-Félicien.

Après plus de 40 ans dans le monde des affaires, ce dernier veut donner plus de visibilité aux produits et services offerts par les entrepreneurs de la province en les regroupant et en simplifiant leurs ventes.

« Même s’ils ont déjà des sites Web, bien souvent, on ne les voit pas sur les moteurs de recherche, rappelle Michel Simard. Nous, le référencement (SEO) sera automatisé pour leur faire gagner du temps et maximiser leur présence en ligne dès le départ. Ils vont apparaître en premier quand les gens feront des recherches. Ça va aussi aider les entreprises qui n’ont pas les moyens de se payer de la publicité sur internet. »

Une solution de livraison clé en main sera également offerte, en partenariat avec Nationex, une entreprise québécoise. Cette entente permettra de réduire les frais d’expédition tout en respectant l’engagement de favoriser des services locaux, à toutes les étapes.

« C’est sûr qu’il y aura une commission, mais elle ne sera pas de 30% comme c’est le cas pour Amazon. Il y aura une économie pour les livraisons. Ce qu’on veut, c’est lancer un élan collectif pour faire rayonner notre créativité entrepreneuriale et garder notre pouvoir d’achat chez nous. »

Expertises complémentaires

Michel Simard précise qu’il est entouré d’une équipe avec des expertises complémentaires en marketing, développement web et logistique.

Depuis plusieurs années, ils accompagnent des entreprises locales dans la mise en place de leurs boutiques en ligne et ont souvent vu des entrepreneurs talentueux freinés par le manque de ressources, de temps ou de connaissances techniques. D’autres investissent sans succès, faute de maîtriser les leviers du SEO ou les stratégies adaptées à leur réalité.

Quant aux consommateurs, la plate-forme leur permettra de découvrir une vaste sélection de produits locaux, dans plusieurs catégories : alimentation, maison, bien être, mode, art de vivre et plus encore.

« Le déploiement du site est prévu en août. On va l’ouvrir quand on va avoir environ 500 entreprises et combler toutes les catégories. »

Michel Simard invite dès maintenant les artisans, producteurs et entreprises locales à réserver leur place sur la plateforme en s’inscrivant via le site officiel.

« Les entrepreneurs qui s’inscrivent avant le lancement officiel auront accès à une panoplie d’avantages, incluant des rabais sur les frais de vente, de la visibilité promotionnelle, et un accompagnement pour mettre en valeur leurs produits. »