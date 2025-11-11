L'accès au Mont Lac-Vert interdit

L’accès au site du Mont Lac-Vert est actuellement interdit à toute personne non autorisée, que ce soit à pied, en motoneige ou à bord de tout autre véhicule, en raison de conduites d’eau à haute pression et de fils électriques terrestres et aériens sous haute tension qui parcourent le site sans marquage spécifique.

Il s’agit d’informations publiées aujourd’hui, à 14h30, sur la page Facebook du Mont Lac-Vert. On en comprend que de se rendre sur le site de la montagne pourrait représenter un risque important pour la sécurité. Des fils électriques, à défaut d’être bien visibles, pourraient notamment constituer un danger.

« Des équipes d’urgence sont à pied d’œuvre afin d’installer des équipements temporaires visant à assurer les communications pour la sécurité civile. NOUS DEVONS LEUR LAISSER LE CHAMP LIBRE », peut-on aussi lire en lettres majuscules dans la publication.

Il est également précisé que « les contrevenants seront poursuivis ».