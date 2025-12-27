La SQ recherche activement l'Almatoise Samantha Caron

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Samantha Caron, 31 ans, d’Alma, portée disparue depuis plusieurs jours.

Les policiers ont notamment fait du porte-à-porte dans certains quartiers d’Alma le 26 décembre afin de retrouver la jeune femme qui a été vue pour la dernière fois le 21 décembre. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Samantha Caron mesure 1,66 m (5 pi, 4 po) et pèse 60 kg (125 lbs). Elle a les cheveux bruns et rouges et les yeux bruns. Elle a plusieurs piercings aux lèvres et aux joues.

Selon la SQ, la jeune femme pourrait se déplacer à bord d’un Honda Civic noir immatriculé K98 XPD.

Toute personne qui apercevrait Samantha Caron est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.