Le sens de la rue Sacré-Cœur inversé

Depuis le 11 novembre, la circulation sur la rue Sacré-Cœur se fait de la rue Labrecque vers la rue Saint-Joseph.

L’inversion de la rue du centre-ville d’Alma est la plus récente action posée dans le cadre du projet particulier d’urbanisme (PPU) lancé par la municipalité en 2024 avec l’objectif de revitaliser ledit centre-ville.

Selon la Ville d’Alma, l’un des avantages de ce changement est qu’il permet d’accéder plus facilement au centre-ville. De plus, en parcourant Sacré-Cœur d’est en ouest, les automobilistes sont plus à même d’apprécier les attraits du centre-ville, notamment en ayant une vue directe sur l’église Saint-Joseph.

Plus tôt cette année, la circulation sur la rue Collard, qui se faisait seulement d’est en ouest, a également été modifiée pour devenir à double sens.