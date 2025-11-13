Mise en service d'une cuve à anode inerte à l'usine Rio Tinto d'Alma

Elysis franchit une autre étape importante vers la commercialisation. En effet, elle a mis en service une cuve à anode inerte fabriquée pour 450 kiloampères (kA) au sein de l'unité de démonstration industrielle située à l'usine de Rio Tinto à Alma.

« Cette réalisation marque la première mise en oeuvre à cette échelle commerciale de la technologie à anode inerte », mentionne Elysis dans un communiqué transmis aux médias jeudi. Il s'agit d'un procédé beaucoup moins polluant que les anodes traditionnelles au carbone et n'émet pas de gaz à effet de serre (GES).

« Aujourd'hui, nous n'alimentons pas seulement une nouvelle cuve, nous propulsons l'avenir de l'aluminium », soutient le président et chef de la direction chez Elysis, François Perras.

Il aura fallu des années d'essais et de développement pour qu'Elysis franchisse cette étape. Les tests se poursuivront de façon rigoureuse pour amener la technologie encore plus loin, dans l'espoir d'une future commercialisation.

Rappelons qu'Elysis, une coentreprise formée de Rio Tinto et d'Alcoa, veut devenir un chef de fil mondial dans la production d'aluminium à faire empreinte carbone. Les gouvernements provincial et fédéral ont tous deux participé à son financement.