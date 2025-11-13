Les Partag’Heures à l’honneur

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale de la gentillesse, l’AQDR Alma invite la population de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à découvrir et à faire connaître Les Partag’Heures, une initiative citoyenne qui, il y a bientôt un an, a rendu possible le partage de temps et d’objets sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est.

Créé par un groupe de citoyens en 2015 et aujourd’hui coordonné par l’AQDR Alma, le Système d’Échange Local (SEL) Les Partag’Heures repose sur un principe simple : chaque heure de service offert peut être échangée contre une heure de service reçue. En plus des services échangés, les membres peuvent emprunter ou prêter des objets du quotidien, comme des outils, des livres, des jeux ou différents des équipements, de façon à réduire le gaspillage et à encourager la consommation responsable.

« Ensemble, nous avons le pouvoir de tisser des solidarités nouvelles, tout en valorisant le savoir-faire et la générosité des membres de notre communauté », estime Johanne Bouchard, présidente de l’AQDR Alma.

« Que ce soit pour donner un coup de main à un voisin, prêter un outil ou simplement faire une belle rencontre, Les Partag’Heures offrent une façon simple et accessible de s’engager localement. C’est ouvert à tous avec des frais de 10$ à vie! », ajoute Roxanne Harvey, chargée de projet pour Les Partag’Heures.

Précisons que le SEL Les Partag’Heures ne s’adresse pas uniquement aux membres de l’AQDR. Il est accessible à l’ensemble de la population.

« Les organismes communautaires, les citoyens et les entreprises sont invités à en parler dans leur milieu et à contribuer à faire circuler la gentillesse et la solidarité autour d’eux », souligne Roxanne Harvey.

Pour en savoir plus ou devenir membres : lespartagheures.com.