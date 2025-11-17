Desbiens se dote d’un Espace Frigo Partage

En présence de plusieurs acteurs locaux, la Ville de Desbiens a procédé, le 17 novembre 2025, à l’inauguration officielle de son Espace Frigo Partage.

Ce projet, chapeauté par Les Butineurs et soutenu par la municipalité, a pour objectif de réduire le gaspillage et l’insécurité alimentaire en offrant à la population la possibilité de déposer ou de prendre librement des denrées alimentaires, qu’elles soient non périssables ou réfrigérées, dans un réfrigérateur, un congélateur et un garde-manger situés au Centre communautaire de Desbiens.

« C’est vraiment magnifique. L’espace est très convivial et les gens vont venir dans la dignité et dans le respect. », s’est réjouie Karine Routhier, directrice de l’organisme Les Butineurs tout en expliquant qu’à Desbiens, il n’y avait plus d’organismes à qui remettre les fruits et légumes recueillis par ses bénévoles.

« Je trouve ça super parce qu’on fait des cueillettes Métabetchouan-Lac-à-Lacroix, à Desbiens et à Roberval, puis quand je redescends à Alma, je vais pouvoir laisser des choses en passant. Je suis vraiment contente de pouvoir compter sur ce nouveau frigo. », a-t-elle poursuivi.

Cette initiative est le fruit d’une idée portée depuis plusieurs années par Suzie Gervais, conseillère municipale à la Ville de Desbiens.

« Le Frigo Partage, c’est avant tout un geste de cœur. », a souligné l’instigatrice du projet. « C’est une façon simple de se donner un coup de main entre voisins, sans jugement. C’est aussi une invitation à penser aux autres et à bâtir ensemble une ville plus unie », a-t-elle ajouté.

L’insécurité alimentaire, un phénomène persistant dans la région

Selon Véronique Fortin, coordonnatrice en loisirs et culture à la Ville de Desbiens ayant travaillé à la mise en place de l'Espace Frigo Partage, la hausse constante du coût de la vie demeure l’une des principales causes de l’insécurité alimentaire dans la région

« Même des gens qui sont un peu plus aisés financièrement voient qu’à l’épicerie ça coûte très cher, donc imaginez les personnes qui ont plus de difficultés financièrement. », a-t-elle souligné.

Ce constat est partagé par Karine Routhier, qui observe une tendance inquiétante.

« C’est vraiment impressionnant l’augmentation du nombre de gens qui fréquentent les banques alimentaires. Le visage de la pauvreté a aussi changé : les gens de la classe moyenne vont maintenant aussi dans les banques alimentaires. », a-t-elle expliqué

C’est dans ce contexte, que l’Espace Frigo Partage de Desbiens s’inscrit.

« Faire un Espace Frigo Partage, ça donne la possibilité à bien des gens d'avoir accès à la nourriture gratuitement. », ajoute Véronique Fortin.

Un enjeu important pour Éric Girard

Présent lors de l’inauguration, Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, a tenu à souligner l’importance de cette initiative dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

« Merci pour votre implication et pour avoir fait, ici, un Espace Frigo Partage afin de réduire le gaspillage alimentaire, mais surtout d'aider ceux qui en ont besoin. », a-t-il souligné.

Le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a également rappelé que le gouvernement du Québec s’est déjà engagé à soutenir les grandes banques alimentaires en injectant des surplus financiers. Cependant, il estime que des initiatives locales comme les Espaces Frigo Partage sont essentielles pour compléter cette aide.

« On sait que la demande est en croissance avec le coût de la vie. On voit qu'il y a des gens qui en ont de plus en plus besoin. Ici, dans la région, je trouve qu'on se mobilise bien puis les Espaces Frigo Partage sont l’un des moyens parmi tant d'autres pour combler ce manque », a-t-il ajouté en saluant l’implication des organismes communautaires ainsi que la contribution des partenaires privés et des producteurs agricoles.

Responsabilité partagée

La gestion quotidienne de l’Espace Frigo Partage sera assurée par Régine Brassard, responsable de la bibliothèque municipale, avec l’appui de bénévoles. Durant l’été, le camp de jour de Desbiens prendra le relais, permettant d’impliquer les jeunes et de leur transmettre des valeurs de partage et de responsabilité.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions de la municipalité en faveur du bien-être alimentaire de ses habitants. La dernière mesure, mise en place l’été dernier, consistait à offrir à tous les enfants inscrits au camp de jour la possibilité de recevoir un déjeuner gratuitement.