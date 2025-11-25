Simulation d’une montée d’anxiété grâce à une expérience sensorielle inédite

Le Centre de rétablissement le Renfort lançait aujourd’hui Momentum Expérience immersive, un outil sensoriel permettant aux gens souffrant d’anxiété, à leurs proches ainsi qu’au public en général d’expérimenter la montée d’une crise d’anxiété de sorte à mieux comprendre le phénomène.

Il s’agit de l’aboutissement de deux ans de travail pour la ressource alternative en santé mentale d’Alma.

« Le but est de faire vivre aux gens à quoi peut ressembler une montée d’anxiété, quels en sont les symptômes. Ça s’adresse aux personnes qui vivent de l’anxiété, mais aussi aux personnes qui pensent en vivre, mais qui ne savent pas en reconnaître les symptômes. Ça s’adresse aussi aux membres de leur entourage qui banalisent peut-être l’anxiété », indique Andréa Simard, directrice générale du Centre de rétablissement le Renfort.

Cette dernière explique que le thème de l’anxiété a été choisi en raison de la prépondérance de cette problématique au sein de la population. Il faut être âgé d’au moins 14 ans pour vivre l’expérience.

L’expérience

Momentum Expérience immersive se déroule à l’intérieur d’une cabine ambulante de quelques pieds² fabriquée spécialement pour les besoins du projet.

Une fois dans la cabine, l’utilisateur se retrouve face à un écran de télévision. Un peu plus près de lui se trouvent également un casque d’écoute et une tablette numérique. Celle-ci permet de démarrer l’expérience durant laquelle l’utilisateur se voit plongé dans la peau d’une personne vivant une montée d’anxiété alors qu’elle fait ses courses à l’épicerie. L’utilisateur est d’ailleurs invité à mettre ses mains sur la poignée d’un véritable panier d’épicerie question de rendre l’expérience d’une durée de 4 min 20 s encore plus immersive. La cabine, faite surtout d’aluminium, a aussi été fabriquée à l’aide d’un tissu insonorisant pour favoriser l’immersion.

Le scénario a été entièrement écrit par l’équipe du Renfort. Il met en évidence différentes situations ou déclencheurs en apparence banals, mais qui peuvent néanmoins être à l’origine d’une crise d’anxiété pour les personnes qui y sont sujettes. On y aborde notamment la question du poids du regard des autres ou encore l’impact que le simple fait d’avoir oublié ses sacs réutilisables dans la voiture peut avoir.

« C’est voulu que le scénario décrive une situation plutôt banale. C’est justement pour montrer à quel point l’anxiété peut être déclenchée par plusieurs choses et qu’elle peut arriver au moment où on s’en attend le moins. On veut entre autres aider les personnes qui n’ont pas de diagnostic à mettre des mots sur l’anxiété », précise Andréa Simard.

La cible est atteinte

Après s’être prêtée à l’expérience, la directrice des programmes en santé mentale, dépendance et itinérance au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marika Bordes, estime que c’est mission accomplie pour le Renfort.

« C’est un outil de sensibilisation incroyable pour la population. Ça nous montre exactement ce qu’on peut vivre dans une montée d’anxiété. Je pense que c’est outil qui va pouvoir se promener et aider à déstigmatiser les enjeux de santé mentale. »

Il sera possible d’essayer la cabine de Momentum Expérience immersive du 1er au 12 décembre au Renfort. Elle pourra ensuite être louée gratuitement, que ce soit par des entreprises, des organismes communautaires, des écoles ou même par des centres commerciaux.

Le projet a nécessité un investissement de 45 000 $. Il a été financé par la Santé publique du Québec et soutenu par l’expertise des entreprises almatoises Plan MB3D et Eckinox: Agence numérique.