Jacob Coulombe souhaite instaurer une nouvelle dynamique à l’hôtel de ville

Le nouveau maire de Saint-Gédéon, Jacob Coulombe, souhaite changer certaines des façons de faire à l’hôtel de ville, notamment en ce qui a trait à la prise de décisions, qui selon lui, ne s’est pas toujours faite de façon impartiale par le passé.

« Mon implication en politique aurait été moins précipitée si ça n’avait pas du fait qu’il y avait plusieurs choses qui me rendaient très insatisfait au niveau de la gestion de la municipalité. […] Le fait est que de voir une administration être élue par acclamation alors qu’il y avait autant d’insatisfactions dans la population, pour moi, c’était insoutenable. »

L’élu de 31 ans, également copropriétaire de la Ferme Monarque, explique notamment avoir été témoin d’une certaine forme de favoritisme lors de l’octroi de contrats municipaux ou encore dans la priorisation de certains projets au détriment de d’autres. Il dit également avoir reçu plusieurs témoignages allant dans le même sens.

Tourné vers l’avenir

Quoi qu’il en soit, Jacob Coulombe insiste : loin de lui l’idée de jeter la pierre à qui que ce soit en particulier. « Mon but, dit-il, ce n’est pas de mettre de l’huile sur le feu. Mon désir, c’est juste d’être extrêmement rigoureux par rapport aux finances, aux dépenses et aux projets de la municipalité. »

« Je veux vraiment être impartial et aidant avec toutes les entreprises qui souhaitent travailler avec Saint-Gédéon ou s’y installer, ce qu’on n’a pas toujours nécessairement eu à Saint-Gédéon et qui a peut-être même rebuté des investisseurs. »

Jacob Coulombe précise qu’il entend collaborer étroitement avec le nouveau conseil dans le but d’établir une méthode de priorisation des projets plus juste et reflétant davantage les aspirations de la population. « Et c’est sûr que moi, et c’est vrai aussi pour le nouveau conseil, couper dans l’aspect humain et social de notre communauté, ce ne sera jamais à l’agenda. »

De plus, affirmant qu’il régnait parfois un climat autoritaire à l’hôtel de ville, le maire ajoute vouloir donner une plus grande marge de manœuvre aux membres de son administration, notamment aux comités, afin qu’ils puissent exprimer leur plein potentiel et qu’ils soient plus épanouis au travail. « Je veux donner de l’air à tout le monde. C’est important d’avoir confiance en la compétence des gens qui nous entourent. »

Projets en cours

Comme tous les nouveaux maires, Jacob Coulombe arrive en poste alors que différents projets sont déjà enclenchés. Parmi eux, celui de la mise en place d’un Centre de la petite enfance (CPE) à même le presbytère de la municipalité et dont elle a fait l’acquisition à cet effet en 2024.

À ce sujet, le maire nous apprend qu’il serait finalement surprenant de voir le projet se concrétiser. Une information par ailleurs connue par l’administration précédente.

« Il n’y a pas de subventions pour ça présentement. Il semble que les deux paliers de gouvernement aient changé leur fusil d’épaule au sujet des CPE, et ça laisse présager qu’il n’y aura pas de CPE à Saint-Gédéon. »

La possibilité d’aménager des garderies en milieu familial dans le presbytère a aussi été évaluée. Toutefois, sans subventions, l’aménagement d’installations répondant aux normes représenterait une dépense exorbitante pour la municipalité, d’autant lorsqu'on considère la vétusté du bâtiment plus que centenaire.

« Le pire cauchemar, et ça pourrait très bien arriver, c’est que même si on avait des promesses de location pour des garderies en milieu familial, rien n’empêcherait les gens de changer d’idée. Donc, en ce moment, le conseil a déterminé que la meilleure décision était de mettre tout ça sur pause pour éviter de gaspiller les fonds publics et pour essayer de voir ce qu’on peut faire avec ce beau bâtiment-là. »