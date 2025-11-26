Métabetchouan-Lac-à-Lacroix en action pour les enfants

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix a offert son appui à la Grande semaine des tout-petits, qui s’est déroulée du 17 au 23 novembre 2025.

Cette initiative, placée sous le thème « 10 ans d’ascension et encore des sommets à gravir! Ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d’atteindre son sommet », vise à sensibiliser la population et l’ensemble des acteurs de la société aux bienfaits d’agir collectivement en petite enfance et en périnatalité ainsi que sur l’importance d’agir tôt et de briser les silos pour mieux rejoindre les familles isolées, et ce, du début de la grossesse jusqu’à l’âge de cinq ans.

Elle cherche également à mobiliser les différents intervenants pour mettre en place les conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes et de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leur famille.

Pour marquer son appui, le Conseil municipal a proclamé officiellement la semaine du 17 au 23 novembre comme étant la Grande semaine des tout-petits à Métabetchouan-Lac-à-Lacroix en plus de lever le drapeau thématique de l’événement devant l’hôtel de ville et d’organiser le tirage de deux cartes cadeaux de l’entreprise Stedmans V&S d’une valeur de 50 $.

De plus, les élus et le personnel municipal ont arboré le « carré doudou », l’écusson officiel de l’événement, le lundi 17 novembre, en symbole de solidarité envers la cause.

« L'objectif de cette semaine-là, c'est de montrer aux enfants qu’ils sont importants pour la ville. C'est l'avenir de la municipalité. », a souligné André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix. « C'est aussi de reconnaître les éducatrices qui les accompagnent dans leur développement. Pour moi, c'est important de reconnaître ces gens-là. », a-t-il poursuivi.

Favoriser le développement des jeunes

Pour l’occasion, le maire André Fortin a également rappelé que l’engagement de la ville à créer un environnement favorable à l’épanouissement des jeunes enfants sur son territoire afin qu’ils puissent développer tout leur potentiel est au cœur des orientations municipales.

« Ce n'est pas un défi d’aider nos jeunes. On veut vraiment les accompagner puis si l’on a des demandes c'est sûr qu’on va le faire. », a-t-il souligné.

En plus de remettre annuellement des bourses de persévérance scolaire afin de promouvoir l’éducation et de soutenir les enfants, la Ville soutient financièrement les établissements scolaires présents sur son territoire et demeure attentive aux besoins exprimés par les familles.

De plus, dans une volonté de mieux répondre aux attentes des jeunes, la Ville prévoit des consultations auprès des élèves du secondaire dans les prochaines semaines afin de connaître leurs besoins et leurs aspirations dans l’objectif de les inciter à rester dans leur milieu et à s’y épanouir.