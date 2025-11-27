La MRC Lac-Saint-Jean-Est lance des consultations auprès des aînés du territoire

Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), initiée au printemps 2025, la MRC Lac-Saint-Jean-Est et ses partenaires entreprennent actuellement des consultations auprès des aînés de 60 ans et plus présents sur son territoire.

C'est dans l'objectif de mieux connaître leurs points de vue sur des sujets variés qui les touchent, tels que les loisirs, le transport et la mobilité, la sécurité, les espaces extérieurs, leur habitat et leur milieu de vie, que la MRC sollicite leur participation.

« C’est avec fierté que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est s’adresse aux aînés de ses 14 municipalités membres afin de participer à l’amélioration de leur qualité de vie tout en bénéficiant de leur grande contribution riche en expérience au bénéfice de l’ensemble de la communauté. Cette démarche se veut évolutive et ouverte sur des améliorations concrètes pour les aînés directement dans leur milieu de vie », indique le préfet de la MRC, Louis Ouellet.

Concrètement, c’est via un sondage en ligne accessible à l’adresse https://tinyurl.com/MADA-MRCLSJE que les citoyens de 60 ans et plus pourront contribuer à la réflexion. Sur demande, des copies papier pourront être récupérées dans les quatorze municipalités. Par la suite, dans les premiers mois de 2026, des consultations citoyennes seront réalisées dans chacune des municipalités participantes, sollicitant à nouveau la parole et la participation des aînés. Afin de maximiser la participation des aînés à ces consultations, les comités MADA locaux feront circuler l’information de différentes façons dans leur communauté, mais principalement via des organes d’information municipaux comme les infolettres et les pages Facebook municipales.

L’approche MADA étant basée sur le concept de vieillissement actif, l’information recueillie lors de ces consultations permettra aux comités MADA locaux de proposer des pistes d’améliorations concrètes à apporter dans leur municipalité respective, pour favoriser une vie active et la participation des aînés à leur communauté. Fait à noter, pour la première fois, la MRC se dotera d’une politique MADA « territoriale », où seront pris en compte les « enjeux aînés » affectant l’ensemble des 14 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.