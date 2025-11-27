Les consommateurs ont des droits, rappelle le Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est

À la veille du Vendredi fou qui reviendra le 28 novembre avec des promesses alléchantes, le Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est rappelle aux consommateurs l’importance de faire des achats éclairés et responsables.

L’organisme souligne que cette période de promotions intenses peut parfois dissimuler des réalités essentielles concernant la disponibilité des produits et les droits des acheteurs.

Les consommateurs doivent notamment être vigilants face à la mention « stock limité ». Selon la Loi sur la protection du consommateur, un commerçant ne peut faire la publicité d’un bien qu’il ne possède pas en quantité suffisante pour répondre à la demande, sans en indiquer clairement la quantité disponible.

Il est donc important de se rappeler que cette mention peut être utilisée comme technique de marketing.

Si une promotion indique que la quantité est limitée, le nombre exact d’exemplaires en stock doit obligatoirement être précisé.

Garantie légale

Le Service budgétaire rappelle également que tous les produits achetés, qu’ils soient en promotion ou non, bénéficient d’une garantie légale au Québec. Cette protection est automatique, gratuite et s’applique à tout bien acheté ou loué, neuf ou usagé.

Voici ce que cette garantie implique :

• Le bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné et être durable pour une période raisonnable, selon son prix et ses conditions d’utilisation.

• Elle couvre les vices cachés, soit les défauts importants non visibles au moment de l’achat.

• Elle s’applique même si le commerçant ne la mentionne pas et ne peut être annulée par une politique de retour ou une garantie commerciale.

« Dans un contexte où chaque dollar compte, indique la directrice générale de l’organisme Joanie Lajoie, il est essentiel de faire des choix réfléchis qui respectent à la fois ses besoins et son budget. Acheter en connaissance de cause, c’est aussi éviter les mauvaises surprises et maximiser la valeur de ses achats. »