« Ça fait désormais partie de notre ADN », dit le maire André Fortin

Lorsque la MRC Lac-Saint-Jean-Est recherchait une municipalité attrayante pour financer la création d’un comité d’intégration pour les nouveaux arrivants, la municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix était déjà prête.

« On avait déjà plusieurs personnes motivées. On a une réalité et des besoins particuliers en ce sens à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Il est important de faire le plus possible pour faciliter l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants. »

Le maire André Fortin est d’ailleurs très fier de l’effort fourni par la population et les entreprises de sa municipalité.

« On a des habitants qui leur ont offert des vêtements d’hiver, des meubles, qui les ont invités à souper, etc. Des entreprises comme LAR Machinerie et d’autres ont également participé à des activités d’intégration. On a aussi fait visiter le territoire aux nouveaux arrivants en autobus. L’accueil de ces gens, ça fait désormais partie de notre ADN. »

Dans les prochaines semaines, plusieurs autres activités au programme seront offertes aux nouveaux arrivants ainsi qu’à toute la population.

Il y a, entre autres, le “FestiNoel” ce 12 décembre, où des activités familiales auront lieu à la piscine municipale, comme des bains familiaux et de la décoration de sapins.

Vers la fin janvier ou le début février (date à confirmer), il y aura également des activités d’initiation aux sports et loisirs d’hiver, comme le patin et la glissade en traîneau.