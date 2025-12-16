Deux lieux d’entraide alimentaire ouverts à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Radio-Canada rapporte que la communauté de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dispose désormais de deux espaces dédiés au partage alimentaire.

Ces lieux visent à favoriser l’entraide entre citoyens en offrant un accès libre à des denrées pour ceux qui en ont besoin grâce à la générosité des résidents et des entreprises locales qui peuvent y déposer des aliments excédentaires ou qu’ils souhaitent partager.

Les espaces de partage alimentaire sont situés derrière la mairie, dans le secteur de Métabetchouan, et au centre communautaire du secteur Lac-à-la-Croix. Chaque zone est équipée d’étagères, d’un réfrigérateur et d’un congélateur pour conserver les produits frais et surgelés.