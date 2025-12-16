SUIVEZ-NOUS

Mardi, 16 décembre 2025

Actualités

Temps de lecture : 25s

Insécurité alimentaire

Deux lieux d’entraide alimentaire ouverts à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Émile Boudreau
Le 16 décembre 2025 — Modifié à 10 h 00 min le 16 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Radio-Canada rapporte que la communauté de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dispose désormais de deux espaces dédiés au partage alimentaire.

Ces lieux visent à favoriser l’entraide entre citoyens en offrant un accès libre à des denrées pour ceux qui en ont besoin grâce à la générosité des résidents et des entreprises locales qui peuvent y déposer des aliments excédentaires ou qu’ils souhaitent partager.

Les espaces de partage alimentaire sont situés derrière la mairie, dans le secteur de Métabetchouan, et au centre communautaire du secteur Lac-à-la-Croix. Chaque zone est équipée d’étagères, d’un réfrigérateur et d’un congélateur pour conserver les produits frais et surgelés.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES