Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station fusionneront le 1er janvier

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd’hui que le regroupement des municipalités de Saint-Bruno, d’Hébertville et d’Hébertville-Station sera effectif dès le 1er janvier 2026. La nouvelle entité portera le nom de Municipalité d’Hébertville.

Pour assurer la transition, un conseil provisoire de neuf membres sera mis en place. Il comprendra les maires ainsi que deux élus de chacune des anciennes municipalités. Les maires se succéderont à la tête du conseil, chacun pour une période de quatre mois.

« Le regroupement de nos municipalités est une occasion unique de bâtir un territoire fort et cohérent. Il nous permettra de mieux répondre aux besoins de la population et de favoriser le développement de la future municipalité, et ce, tant sur le plan résidentiel qu'à l'échelle commerciale ou industrielle. Ensemble, nous créerons un développement équilibré, dynamique et résilient pour l'avenir de notre région. », ont déclaré conjointement François Claveau, maire de Saint-Bruno, Marc Richard, maire d'Hébertville et Michel Claveau, maire d'Hébertville-Station.

Aide du gouvernement

Afin de soutenir cette réorganisation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) accordera une aide financière de plus de 1,3 million de dollars dans le cadre du Programme d’aide financière au regroupement municipal.

Cette somme servira notamment à couvrir les coûts liés à la restructuration organisationnelle et à l’harmonisation des règlements d’urbanisme.

Une fusion faite par étape

Rappelons que cette fusion découle d’une demande commune de regroupement qui a été avalisée en septembre dernier par les conseils de Saint-Bruno, d'Hébertville et d'Hébertville-Station et appuyée par la MRC de Lac-Saint-Jean Est.

De plus, une étude sur les implications d'un regroupement, réalisée par les municipalités avec l'accompagnement du MAMH, ainsi que des séances d'information publiques tenues en juin 2025, ont permis d’éclairer la décision. Plus de 300 citoyens ont participé à ces rencontres.