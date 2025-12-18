La communauté qui réchauffe le cœur

Arrivé au Québec il y a trois ans, Danilo Flores travaille comme cuisinier au resto-bar Le Repaire de Sainte-Monique depuis 2023. Il habite dans une maison partagée avec le propriétaire de l’établissement, Bernard St-Hilaire.

Fort de ses 22 années d’expérience en restauration au Guatemala, aujourd’hui 25 avec son séjour ici, Danilo est fier de représenter son pays dans sa nouvelle communauté.

« Je suis bien sûr un peu triste à Noël, je m’ennuie de ma famille », confie-t-il.

Heureusement, son intégration dans la communauté bénévole de l’église lui offre un précieux soutien : « Ils sont devenus comme une famille pour moi maintenant. Ils m’ont invité à passer le réveillon du 24-25 avec eux. »

Des traditions bien différentes Pour Danilo, les célébrations de Noël d’ici contrastent fortement avec celles de son pays natal. « C’est très différent. Ici, tout se passe à l’intérieur, à cause du froid et de la neige. Au Guatemala, ce sont plutôt des fêtes à l’extérieur, avec beaucoup de feux d’artifice. »

Malgré tout, plusieurs traditions demeurent familières : sapins (souvent artificiels), guirlandes, lumières et crèches.

Comme cuisinier d’expérience, Danilo avoue s’ennuyer de plusieurs mets traditionnels guatémaltèques. Mais il s’est bien adapté à la cuisine d’ici et apprécie découvrir de nouveaux ingrédients et façons de faire.

Ce qu’il aime du Québec? La tranquillité, la paix, la douceur des gens : voilà ce qui retient le plus son attention.

« Il n’y a pas autant de violence qu’au Guatemala. »

Il s’est même découvert de nouvelles passions, dont les raquettes et d’autres activités hivernales.

« Sainte-Monique est une merveilleuse communauté. Je suis très content de rencontrer et de parler à mes co-citoyens ici. Un gros câlin à toute la communauté, à ma famille, à mes collègues et à mes compatriotes guatémaltèques des autres entreprises d’ici. Et un message spécial pour mon collègue préféré, Gabriel Tremblay : un grand merci à lui. Il m’a ouvert les portes de sa maison et m’a permis de connaître sa famille. »