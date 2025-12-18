Église de Métabetchouan: « L’objectif, c’est d’enlever les barrières le plus tôt possible »

Après avoir tenté de la vendre en 2024, la fabrique Saint-Jérôme fait maintenant tout ce qu’elle peut pour rouvrir l’église éponyme de Métabetchouan.

Son enveloppe de granite étant trop abîmée par endroits, l’église Saint-Jérôme, située en plein cœur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, a dû fermer ses portes en mai 2023. Pour des raisons de sécurité, un périmètre de sécurité a été érigée et est toujours en place sur son pourtour afin d’éviter que le public s’en approche.

« Il y a des portions de murs où les blocs de granite sont instables. Il y a cinq endroits, dont certains sont assez petits, où c’est problématique sur l’ensemble de l’église », résume Pierre-Olivier Martel, administrateur du comité de gestion de la Paroisse Saint-Jérôme.

Des blocs de granite pouvant potentiellement s’en détacher, il n’était plus possible d’assurer l’église. Et puisque que la fabrique ne disposait pas des fonds nécessaires pour effectuer les réparations elle-même, le bâtiment a été mis en vente du 27 septembre au 16 octobre 2024. Aucun acheteur sérieux ne s’est toutefois manifesté.

On veut rouvrir l’église coûte que coûte

Interrogé par le journal Le Lac-St-Jean sur la situation actuelle du lieu de culte, Pierre-Olivier Martel affirme que le principal objectif du comité de gestion de la Paroisse Saint-Jérôme est désormais « d’enlever les barrières le plus tôt possible », quitte à seulement procéder aux réparations les plus urgentes.

Selon ce dernier, la première évaluation de l’état du bâtiment avait abouti à des coûts de réfection excessivement élevés puisqu’elle englobait des interventions certes importantes, mais néanmoins secondaires, comme la réparation des châssis et le remplacement intégral de la toiture.

« C’est sûr qu’on ne néglige pas ça, mais ça peut encore attendre. Au moins, si on peut rouvrir l’église, on pourra en louer des parties et amasser plus de fonds pour les prochaines interventions. […] Dans l’immédiat, on travaille vraiment sur la manière dont on pourrait enlever cette clôture-là que personne n’aime et nous non plus. Notre priorité, c’est que les gens puissent pénétrer dans l’église en toute sécurité. »

Pierre-Olivier Martel soutient qu’une nouvelle estimation des travaux est en cours, et qu’ a priori, « les estimés d’aujourd’hui sont vraiment plus bas que les sommes dont il avait été question il y a deux ans ». Malgré tout, il précise que la Paroisse Saint-Jérôme devra malgré tout se tourner vers la communauté pour réunir les fonds nécessaires. La création d’une OBNL est également envisagée afin de permettre à la fabrique d’avoir accès à différents programmes de subvention gouvernementaux.

La réouverture de l’église est d’autant plus pressante que depuis sa fermeture, des introductions par infraction de même que des actes de vandalisme y ont été constatés.