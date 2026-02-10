Alma réclame des mesures en immigration et en matière d’itinérance

Réunis en séance ordinaire lundi soir, les membres du conseil municipal de la Ville d’Alma ont adopté deux résolutions concernant l’immigration et la main-d’œuvre d’une part, et l’itinérance d’autre part.

Dans une première résolution, les élus d’Alma se sont rangés derrière la position de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en réclamant des mesures « urgentes et adaptées à la réalité des régions » à la suite des récents changements apportés au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

La Ville déplore que l’abolition du PEQ, combinée aux restrictions imposées au PTET, ait plongé de nombreux travailleurs étrangers bien intégrés et essentiels à l’économie locale dans une situation d’incertitude. Selon le conseil, ces décisions fragilisent directement plusieurs entreprises déjà confrontées à une pénurie de main-d’œuvre.

La résolution demande au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral la mise en place d’une clause de droits acquis pour les « orphelins du PEQ », l’abandon des restrictions récemment imposées au PTET, l’adoption de mesures transitoires permettant aux entreprises de conserver leur main-d’œuvre actuelle ainsi que des solutions adaptées aux besoins des PME et des régions.

Itinérance

Dans un second temps, les élus ont adopté une résolution confirmant la participation de la Ville d’Alma au Comité stratégique Alma en itinérance. Le conseil a également procédé à la nomination de Fanny St-Gelais, coordonnatrice aux initiatives communautaires et sociales, à titre de représentante officielle de la Ville au sein de ce comité.

La municipalité a toutefois réaffirmé que le leadership en matière d’itinérance doit revenir au gouvernement du Québec, responsable de la santé publique et des services sociaux, soit les principaux déterminants de la situation des personnes en situation d’itinérance selon elle.

Le conseil souligne que, bien que les municipalités soient des partenaires de première ligne, elles ne peuvent se substituer aux responsabilités gouvernementales, notamment en ce qui concerne la planification, le financement et le déploiement des interventions structurantes.