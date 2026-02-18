Des services maintenant offerts à plus faible coût

Des personnes âgées du Lac-Saint-Jean pourront désormais profiter de services à domicile à plus faible coût grâce à un projet pilote du gouvernement du Québec.

En effet, l’entreprise d’économie sociale jeannoise, Aide chez soi Lac-Saint-Jean-Est, pourra maintenant offrir des services de soins d’hygiène, de répit et de surveillance un peu moins chers. L’initiative, dont Aide chez soi Lac-Saint-Jean-Est a pu bénéficier, s’inscrit dans la nouvelle politique nationale de soutien à domicile annoncée par Québec en janvier. Elle représente un investissement de 660 000 $. Le projet en question est en cours depuis deux semaines, et prendra fin le 30 septembre prochain.

En plus de l’entretien ménager, la préparation des repas et le transport, des services déjà alloués selon un taux horaire, une panoplie de services d’assistance à moindre coût viennent s’ajouter. Le revenu des aînés étant souvent surestimé, le directeur général de la FADOQ pour la région, Patrice St-Pierre, dit accueillir favorablement le projet.