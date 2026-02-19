SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 40s

Une première dans la région

La microbrasserie Lion Bleu lance une nouvelle bière sans gluten

Émile Boudreau
Le 19 février 2026 — Modifié à 07 h 52 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plus d’un an de recherche et développement, la microbrasserie Lion Bleu a dévoilé aujourd’hui BANG!, sa toute nouvelle marque de bière sans gluten. Avec ce lancement, l’entreprise devient la première du Saguenay–Lac-Saint-Jean à élaborer une bière répondant spécifiquement aux besoins des personnes intolérantes au gluten.

Selon la microbrasserie almatoise, BANG! vise à combler une demande en pleine croissance, tant chez les consommateurs ayant des restrictions alimentaires que chez les amateurs de bière curieux de découvrir des alternatives plus accessibles, sans compromis sur le goût. L’équipe du Lion Bleu affirme avoir misé sur un processus de fabrication rigoureux afin d’assurer une bière à la fois sécuritaire, savoureuse et entièrement brassée localement.

La nouvelle bière sera offerte en épicerie sous forme de paquets de quatre canettes. Pour la microbrasserie, cette entrée dans le marché des produits sans gluten représente une étape importante dans sa volonté d’innover et de diversifier son offre, tout en contribuant au rayonnement de l’industrie brassicole régionale.

