Un retour réussi pour le Carnaval de Desbiens

Après une trentaine d’années d’absence, le retour du Carnaval de Desbiens s’est soldé par un franc succès du 6 au 8 février dernier.

C’est le constat qu’en fait la coordonnatrice aux loisirs et à la culture de Desbiens, Véronique Fortin.

Le vendredi, les festivités ont débuté en force avec quelque 290 billets vendus pour le Souper du Bedon Rond, en référence à l’emblématique restaurant de Desbiens aujourd’hui disparu. La soirée s’est déroulée au dernier étage de l’hôtel de ville. Comme cerise sur le sundae : les anciens propriétaires du restaurant, les frères Richard et Jeannot Turcotte, étaient derrière les fourneaux pour cuisiner leurs célèbres sous-marins.

Le bar La Fée, autre institution défunte de Desbiens, est également sorti de son tombeau le temps d’une soirée. « Ce qui est génial, c’est que l’ancien de propriétaire du bar nous a prêté une multitude de reliques : le vieux juke-box, la guitare électrique Budweiser en néon qu’il y avait dans le temps, de vieilles bouteilles de bière pas ouvertes, des chaises, des tables d’origine. »

Véronique Fortin affirme que l’engouement pour le souper a été tel qu’elle a dû augmenter le nombre de billets disponibles en cours de route. « On avait beaucoup de gens de Desbiens, mais aussi de Métabetchouan, de Chambord, d’Alma, et même de Montréal et de Québec qui étaient descendus juste pour ça. »

Une fin de semaine bien remplie

La journée du samedi se voulait également un clin d’œil au passé avec une activité d’initiation au concours de bûcheron. « Dans les anciennes éditons du carnaval, rappelle Véronique Fortin, il y avait toujours le lancer de la hache, des compétitions de scie mécanique, etc. Donc, on a fait revivre ça aux gens aussi! »

Une initiation au bras de fer organisée par le Club de bras de fer de Larouche a également eu lieu dans le centre communautaire. Le samedi s’est terminé avec une activité de danse country animée par Alexandra Gauthier dans la salle multifonctionnelle de la mairie.

Enfin, un brunch suivi d’un tournoi de cartes a clôturé le carnaval le dimanche.

Rappelons que le Carnaval de Desbiens lançait les festivités du 100e anniversaire de la municipalité. Une programmation du centenaire sera bientôt dévoilée. Pour plus d’informations sur les activités à venir, visitez la page Facebook « Ville de Desbiens ».