Alma réitère son appui à la restauration et presse Québec d’intervenir

Le conseil municipal de la Ville d’Alma demande au gouvernement du Québec d’intervenir rapidement afin de permettre l’achèvement du projet de restauration de l’église Saint‑Joseph, un bâtiment patrimonial jugé essentiel à la vitalité du centre‑ville. Les élus ont réitéré leur appui à la Fabrique Saint‑Joseph d’Alma, maître d’œuvre du projet, et appellent Québec à accorder une aide supplémentaire.

Considérée par la municipalité comme un « repère identitaire majeur » pour la communauté almatoise, l’église Saint‑Joseph occupe une place centrale dans la stratégie de revitalisation du centre-ville de la municipalité.

Rappelons que la Ville d’Alma s’est déjà engagée financièrement dans ce projet en investissant 325 000 $, en plus d’avoir acquis le stationnement de l’église et le presbytère. De son côté, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a contribué à hauteur de 700 000 $. Malgré ces investissements, un financement additionnel de 630 000 $ demeure nécessaire pour parachever les travaux et permettre la réouverture du lieu de culte.

« La restauration de l’église Saint-Joseph est un projet structurant pour notre centre-ville et pour la mise en valeur de notre patrimoine. La mobilisation du milieu est bien réelle et les partenaires ont déjà fait leur part. Nous souhaitons maintenant que le gouvernement du Québec puisse donner l’impulsion finale pour permettre la réalisation complète du projet », a déclaré la mairesse d’Alma Sylvie Beaumont.

La municipalité demande donc au gouvernement du Québec, ainsi qu’au ministère de la Culture et des Communications, de traiter ce dossier en priorité. Elle sollicite également l’appui du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, Éric Girard, afin de favoriser une décision rapide dans ce dossier.