Mardi, 10 mars 2026

Qlub veut inciter Québec à quitter les médias sociaux étrangers

Le 10 mars 2026 — Modifié à 14 h 10 min
Émile Boudreau

La plateforme sociale québécoise Qlub appelle le gouvernement du Québec à revoir sa stratégie numérique et à cesser de diffuser ses communications officielles sur des réseaux sociaux étrangers. L’entreprise a lancé une pétition demandant une approche plus cohérente en matière de souveraineté numérique et un appui accru à l’écosystème médiatique local.

L’initiative survient dans la foulée des critiques du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui s’est récemment insurgé sur les réseaux sociaux contre la décision de Radio-Canada de rendre certains contenus disponibles sur Prime Video.

Pour Qlub, cette prise de position met en lumière une contradiction : alors que le ministre dénonce la dépendance aux plateformes étrangères contrôlées par des multinationales comme X, Facebook, Instagram ou LinkedIn, le gouvernement du Québec continue d’y publier l’essentiel de ses messages au public.

« Le gouvernement continue d’alimenter l’ogre qui appauvrit notre culture et notre information locale en s’accaparant les revenus publicitaires nécessaires à la survie de nos médias locaux. », affirme Philippe Larose Cadieux, PDG et cofondateur de Qlub.

Selon lui, les institutions publiques devraient donner l’exemple en privilégiant des plateformes de communication locales qui favorisent la pérennité de l’écosystème médiatique québécois. Il ajoute que la conservation des revenus publicitaires au Québec est essentielle pour que les médias puissent continuer à informer adéquatement la population.

La pétition est hébergée sur le site Web de Qlub. Les signatures recueillies seront transmises au gouvernement du Québec en dans le but que ce dernier face preuve de leadership sur cette question.

