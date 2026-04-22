SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 23 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 13 s

Majorité du gouvernement Carney

Alexis Brunelle-Duceppe espère que les intérêts du Québec ne seront pas jetés sous le bus

Yohann Harvey Simard
Le 22 avril 2026 — Modifié à 23 h 11 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, voit la nouvelle majorité de Mark Carney à la Chambre des communes comme une potentielle menace vis-à-vis des intérêts de son comté et de tout le Québec.

Car, entre autres, dit-il, « ça va être plus difficile de négocier des choses en comité, où on avait la balance du pouvoir ».

La balance du pouvoir dans les comités parlementaires survient en situation de gouvernement minoritaire, lorsqu'un parti d'opposition détient suffisamment de sièges pour décider de l'issue d'un vote en se joignant à un autre parti. En mai 2025, le Bloc Québécois s'est retrouvé dans cette position au sein des comités fédéraux, lui permettant d'influencer directement les travaux législatifs.

Ainsi, désormais majoritaire, le gouvernement libéral n’est plus contraint de négocier pour faire adopter leurs projets de loi, rendant le rôle des partis d’opposition comme le Bloc Québécois d’autant plus important selon Alexis Brunelle-Duceppe. « On a vraiment besoin d’une opposition forte parce que si tu n’as pas une voix qui résonne à la Chambre des communes pour demander des comptes au gouvernement dans un contexte majoritaire, il n’y a jamais rien qui va sortir dans les médias. »

Selon le député, le Bloc aura intérêt à « changer de stratégie », que ce soit en utilisant davantage la pression populaire ou médiatique pour « faire valoir leurs points étant donné qu’au niveau parlementaire, ils [les libéraux] vont pouvoir faire pas mal ce qu’ils veulent ».

Le député bloquiste ajoute avoir eu vent que les libéraux souhaitaient « être un gouvernement de collaboration avec les oppositions même s’ils sont majoritaires ». « Après ça, poursuit-il, je suis obligé de leur donner une chance puisque c’est ce qu’ils ont dit. On va voir à l’usage si c’est ça qui va se passer. Jusqu’à présent, ça semble être le cas, mais il va falloir demeurer extrêmement vigilant.

Défense des intérêts jeannois à Washington

Ce que redoute par-dessus tout Alexis Brunelle-Duceppe et son parti, c’est que les intérêts du Québec et de son comté soient sacrifiés par un gouvernement majoritaire. Quelques inquiétudes ont déjà émergé à ce sujet. 

« Le ministre Sean Fraser [ministre de la Justice et procureur général du Canada ]vient nous dire [la semaine dernière] qu’il veut peut-être encadrer la clause dérogatoire de la constitution canadienne. En faisant ça, il commence déjà à jouer sur la juridiction des provinces. »

Qui plus est, le député fédéral affirme qu’il redoublera d’efforts pour protéger les piliers économiques du Lac-Saint-Jean que sont l’agriculture, l’industrie du bois et la production d’aluminium. Il le fera d’abord du 11 au 14 mai prochain à Washington à titre de vice-président du Comité des affaires étrangères dans le cadre de négociations liées au réexamen de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) prévu pour juillet 2026.

« Je serai probablement le seul député présent lors de cette mission-là qui va parler des tarifs sur le bois d’œuvre, des tarifs sur l’aluminium et du fait que la gestion de l’offre est quelque chose de non négociable. »

Rappelons que le Sénat canadien a adopté le 17 juin 2025 le projet de loi C-202 (anciennement C-282), qui protège le système de gestion de l'offre. Cette loi, propulsée par le Bloc Québécois, vise à empêcher le gouvernement fédéral de concéder des parts de marché lors des futures négociations commerciales internationales pour le lait, la volaille et les œufs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

140 000 $ en bourses distribué à d’anciens joueurs des Saguenéens
Publié hier à 18h00

140 000 $ en bourses distribué à d’anciens joueurs des Saguenéens

Au cours de la dernière année, les Saguenéens de Chicoutimi, par l’intermédiaire de la Fondation d’études Desjardins, ont remis 141 400 $ sous la forme de bourses d’études à d’anciens joueurs de l’équipe, rapporte Radio-Canada. Dans le détail, 65 200 $ ont été octroyés lors de la session d’automne, tandis que 76 200 $ ont été distribués à la ...

LIRE LA SUITE

Les enfants d’aujourd’hui davantage exposés à la lecture à la maison
Publié hier à 15h00

Les enfants d’aujourd’hui davantage exposés à la lecture à la maison

Les enfants nés au début des années 2020 se font davantage lire des livres à la maison que ceux nés à la fin des années 1990, selon de nouvelles analyses de l’étude longitudinale Grandir au Québec réalisée par l’Institut de la statistique du Québec. Ainsi, à seulement cinq mois, près de quatre enfants sur dix nés en 2020-2021 (39 %) se faisaient ...

LIRE LA SUITE

Québec veut déposer un projet de loi pour mieux protéger les femmes
Publié hier à 12h00

Québec veut déposer un projet de loi pour mieux protéger les femmes

Dans la foulée de l’assermentation de son nouveau Conseil des ministres, mardi après-midi, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a reconnu l’urgence d’agir face à la recrudescence des féminicides, rapporte Radio-Canada. Depuis le début de l’année 2026, neuf femmes ont été tuées dans un contexte conjugal. La première ministre a ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES