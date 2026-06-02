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Maire de Roberval de 1992 à 2000

Décès de l’ex-maire de Roberval Claude Munger

Le 02 juin 2026 — Modifié à 09 h 18 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Claude Munger qui a marqué la scène politique, au Lac-Saint-Jean, alors qu’il fut maire de Roberval, de 1992 à 2000, est décédé le mardi 26 mai dernier à l'âge de 84 ans.

Lors d’une entrevue, réalisée en 2022, il avouait que l’un des principaux dossiers municipaux dont il était fier concernait la construction de l’usine d’eau potable à Roberval.

« Ce dossier était vieux de huit années. Nous avions réussi à obtenir un programme d’aide permettant de réaliser de façon profitable l’usine d’eau potable. Ce fut la première réalisation de mon premier mandat comme maire », nous avait-il déclaré.

Il savourait sa retraite

Après sa vie de politicien, Claude Munger est demeuré actif. Après avoir fait du bénévolat auprès de nombreuses organisations, il a continué de donner de son temps comme membre du conseil d’administration de la Société Nationale des Québécois. D’autres loisirs ont rempli ses moments libres, comme les mots croisés et les mots fléchés.

Il a également travaillé à classer ses dossiers personnels pour les remettre au Centre des archives.

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