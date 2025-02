Tradivarius, quand musique et cirque se rencontrent

L’artiste multidisciplinaire almatois Sébastien Savard exprimera tous ses talents en un seul spectacle le 8 mars prochain au Café du Clocher, où il montera sur scène accompagné des membres de sa nouvelle formation musicale, Tradivarius.

Recruté par le Cirque du Soleil au début des années 2000, Sébastien Savard a joué dans plus de 5 000 spectacles qui l’ont amené à faire le tour du monde en tant qu’artiste de cirque.

En 2022, celui qui est également violoniste accompli a retenu l’attention lors de son passage à l’émission Canada’s Got Talent. Il avait alors épaté la galerie en exécutant l’un de ses numéros signatures qui consiste à jouer du violon tout en maintenant en équilibre un escabeau sur le bout de son nez.

Prochaine étape: la musique

Toujours est-il qu’« après Canada’s Got Talent, ça prenait une suite! C’est là que j’ai décidé de monter mon propre spectacle », affirme Sébastien Savard. Pour ce faire, ce dernier s’est entouré de « bêtes, de virtuoses », comme il les qualifie.

Tradivarius est en l’occurrence composée de Frédéric Deshotels à la guitare électrique, de Jean-Philippe Fortin à la basse électrique (anciennement membre du Cirque du Soleil), de Mathieu Leclerc à la batterie (également batteur pour Québec Issime) et de Benji, guitariste de même qu’auteur-compositeur-interprète aguerri. Sébastien Savard s’occupe pour sa part du violon et du chant.

Tradivarius est une formation de musique traditionnelle qui, tout en respectant les formes et codes du genre, a troqué les instruments et consonances plus folkloriques pour les remplacer par un son moderne beaucoup plus rock. « C’est fini, le tapage de pied et les cuillères! Nous, on voulait du gros kick drum avec des instruments électriques! »

Sébastien Savard ajoute qu’en tant que « fan de musique traditionnelle du monde entier », le répertoire de son groupe reflétera la musique traditionnelle québécoise, mais aussi étrangère, notamment d’origine écossaise et scandinave.

Le 8 mars prochain au Café du Clocher, le groupe performera une dizaine de ses compositions originales et à peu près autant de reprises afin de « bien donner le ton d’où on s’en va avec ce groupe-là ». Et ce ton, résume Sébastien Savard, en est un « très festif et entraînant. Nous, on veut faire le party! » Pour la billetterie: www. https://lepointdevente.com/cafe-du-clocher.

Rencontre du cirque et de la musique

Fidèle à lui-même, Sébastien Savard souhaitait par ailleurs intégrer le cirque à ses spectacles afin de leur donner une couleur unique.

Les prestations de Tradivarius auront ainsi la particularité de comporter des parenthèses lors desquelles Sébastien Savard, mais aussi d’autres membres du groupe, présenteront de courts numéros de cirque.

Sébastien Savard affirme vouloir faire le tour des festivals de musique traditionnelle du monde entier avec Tradivarius.