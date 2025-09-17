Groupe Alco-TMI investit 7 M$ dans ses installations

Le Groupe Alco-TMI annonce un investissement de 7 M$ afin d’agrandir ses installations à Alma. Un projet « stratégique » visant à soutenir la croissance de l’entreprise, à accroître ses capacités de fabrication, à améliorer son efficacité opérationnelle ainsi que la qualité de vie de ses employés.

Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’au printemps 2026, incluent la construction de nouveaux bureaux administratifs, l’agrandissement de l’espace de production de l’usine, la création d’un nouvel espace de réception des marchandises et l’amélioration des installations destinées au personnel.

« Cet investissement s’inscrit pleinement dans notre vision de développement à long terme. Il reflète notre engagement envers l’innovation, le bien-être de nos employés et la pérennité de nos opérations », mentionne François Potvin, président-directeur général du Groupe. Les activités de l’entreprise ont connu une croissance soutenue au cours des dernières années, notamment grâce à l’obtention de contrats majeurs à Saguenay dans le secteur de l’aluminium, à Bécancour dans la filière batterie et sur la Côte-Nord dans le cadre de projets hydroélectriques.

Le Groupe Alco-TMI est spécialisé dans la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien d’équipements dans les domaines des appareils sous pression, de la chaudronnerie, de la tuyauterie et de la mécanique pour l’ensemble des secteurs industriels. L’entreprise almatoise emploie de 150 à 400 personnes selon le niveau d’activité des projets à réaliser.