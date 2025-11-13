Le Réseau des SADC et CAE en tournée au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pour une première fois en 30 ans, le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec a lancé une grande tournée de consultations régionales, s’étendant du 27 août 2025 au 1er mai 2026.

Le jeudi 13 novembre 2025, la tournée a commencé son passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean à Hébertville-Station avec une visite de la microlaiterie Riverin du Lac, une entreprise ayant eu recourt aux services du Réseau des SADC.

L’événement a réuni des représentants des SADC régionales, des délégués des bureaux des députés provinciaux et fédéraux, ainsi que le député fédéral Richard Martel dans l’objectif d’échanger sur les préoccupations de chacun, les réussites et les stratégies à mettre en place pour soutenir le développement économique de la région. Des rencontres avec des entrepreneurs locaux étaient également à l’ordre du jour afin de mieux cerner les réalités du terrain.

« C'est un moment d'échange, de consultation et de concertation entre les SADC régionales et le réseau provincial afin de développer nos organisations et continuer à bien soutenir le développement collectif ainsi que la vitalité de nos communautés. », a indiqué Annie Tremblay, directrice générale de la SADC Lac-Saint-Jean-Est.

Pour Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE, cette tournée lui offrira l'occasion de voir et de vivre les réalités régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Notre intention, c’est de venir écouter les préoccupations dans chacune des régions et aussi de présenter nos intentions par rapport à l'avenir et de voir comment le Réseau peut s'adapter pour continuer à desservir l'ensemble de la province pour les 40 prochaines années. », a-t-il expliqué

Un pilier du développement économique régional

Depuis près de 40 ans, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean peut compter sur les cinq SADC présentes sur l’ensemble du territoire, à l’exception des arrondissements de Jonquière et Chicoutimi. Celles-ci interviennent auprès des entreprises et des collectivités sur une variété de projets, en synergie avec les autres acteurs locaux.

« On n'est pas là pour faire de la compétition. Nous sommes tous là dans le but commun d’aider le développement économique de nos milieux. », souligne Annie Tremblay. « Parfois, on est plusieurs organisations sur un même territoire, mais on fait des activités de concertation et des partenariats. », poursuit-elle.

Offrant des services de développement économique local ainsi que de l’aide technique et du financement aux entreprises et aux organismes à but non lucratif ayant une vocation commerciale, le rôle des SADC consiste surtout à appuyer les entrepreneurs dans le démarrage, la croissance et le transfert d’entreprise. Toutefois, le contexte local a amené les SADC de la région à prioriser certaines interventions.

« Nous faisons moins de démarrages parce qu’il y a beaucoup d'acteurs dans notre milieu qui aident déjà les entreprises. Nous aidons plus dans le transfert d’entreprise et dans la croissance. », a expliqué Annie Tremblay en précisant que le transfert d'entreprise et la préparation de la relève sont les principaux défis rencontrés par les entreprises d’ici.

« Il faut aller voir les entrepreneurs pour qu’ils se préparent parce qu’on ne veut pas que nos entreprises soient rachetées par des multinationales ou mettent la clé sous la porte, car elles n’ont pas trouvé de relève. », souligne-t-elle.

Un bilan positif pour les SADC du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les cinq SADC du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont également profité de cette rencontre pour dévoiler leur bilan 2024-2025.

Au cours de l’année, plus de 160 entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé des équipes des SADC dans divers domaines pour un investissement total de 134 727 $. Par ailleurs, 47 entreprises ont reçu un financement totalisant 3 092 709 $, que ce soit pour l’acquisition, le démarrage, l’expansion ou la modernisation.

En ajoutant les programmes d’aide particuliers comme Stratégie jeunesse totalisant 620 460 $, les programmes Stratégie verte, Stratégie numérique et Stratégie transfert représentant 225 000 $, ainsi que les projets de développement local en partenariat avec les collectivités pour répondre à des enjeux tels que la pénurie de main-d’œuvre, le virage numérique et l’adaptation aux changements climatiques financés à hauteur de 232 364 $, au total, ce sont 4 305 260 $ qui ont été investis dans la région, soit une augmentation de 92 % par rapport à l’année précédente.