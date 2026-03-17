La Régie de l’énergie tranche sur l’augmentation pour 2026 à 2029

La Régie de l’énergie a rendu sa décision concernant la demande d’Hydro-Québec visant la modification des tarifs et des conditions de service pour ses activités de distribution d’électricité au cours des années 2026, 2027 et 2028.

Cette décision donne suite à des audiences publiques tenues du 8 au 16 janvier, ainsi que les 20 et 21 janvier 2026 où plusieurs organismes ont représenter les intérêts des consommateurs. Les échanges ont notamment porté sur des préoccupations d’ordre économique, social et environnemental.

Ainsi, pour la consommation domestique, la Régie estime que les tarifs augmenteront de 3 % entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, de 3 % pour la période du 1er avril 2027 au 31 mars 2028, puis de 2,6 % du 1er avril 2028 au 31 mars 2029. Du côté de la consommation générale et industrielle, la hausse est évaluée à 3,6 % pour chacune des trois périodes visées.

La Régie précise que les augmentations prévues pour les clients domestiques respectent le décret adopté par le gouvernement du Québec, lequel fixe à 3,0 % le taux maximal applicable à la hausse de certains tarifs domestiques de distribution d’électricité pour les années tarifaires débutant les 1er avril 2026, 2027 et 2028.

Concrètement, l’impact sur la facture mensuelle demeurerait limité pour la majorité des ménages. Selon les estimations de la Régie, un logement de type 5 ½ d’une superficie de 68 mètres carrés verrait sa facture augmenter d’environ 2,30 $ par mois. Pour une maison de taille moyenne de 158 mètres carrés, la hausse atteindrait plutôt 5,46 $ par mois. Cela représente un écart de 0,10 $ par mois et de 0,24 $ par mois de moins, respectivement, par rapport à la hausse proposée par Hydro‑Québec.